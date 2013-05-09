Home L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER LO SPAREGGIO SALVEZZA DI PRATO

L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER LO SPAREGGIO SALVEZZA DI PRATO

di Redazione 09/05/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER LO SPAREGGIO SALVEZZA DI PRATO



Sabato scorso, sul campo di Noceto, l’ultima giornata della regular season non è bastata a decretare chi, tra L’Aquila e Crociati, nella prossima

stagione disputerà l’Eccellenza: necessari altri ottanta minuti, di scena sabato 11 maggio al Chersoni di Prato (ore 16.00).



Man of the match dell’incontro – seconda posizione nella classifica nazionale dei migliori in campo – il flanker aquilano Maurizio Zaffiri

commenta così la settimana decisiva: “naturalmente mi fa piacere, – esordisce la terza aquilana in riferimento alla classifica dei men of the

match – ma, al momento, l’unica cosa che conta è il risultato della partita che disputeremo a Prato. Sabato scorso abbiamo avuto di fronte un

gruppo giovane, dall’attitudine al gioco di movimento, che ha fatto della spregiudicatezza della giovane età un’arma a suo favore. Per quanto

riguarda la nostra partita, nonostante ci fossimo preparati bene anche dal punto di vista dell’attitudine mentale, dopo aver giocato i primi venti

minuti di qualità, abbiamo commesso diverse imperfezioni che hanno rimesso in discussione l’incontro, complicando l’andamento del match”.

Dopo il consueto riposo post gara avete ripreso la preparazione che terminerà domani con il team run prima della partenza per Prato: “in questi

giorni il livello di concentrazione della squadra è salito notevolmente, stiamo svolgendo delle buone sedute di allenamento, determinati a portare

sul campo di Prato i risultati migliori di questa settimana e riuscire ad essere più efficaci possibili: partite così delicate, dall’altissima

posta in palio, si giocano sui dettagli. Sarà fondamentale scendere in campo determinati a fare una partita giusta in cui, molto semplicemente,

riportare quanto provato e perfezionato in allenamento dall’inizio della stagione in avanti”.

Come già avvenuto a Noceto, anche a Prato non mancherà il sostegno dei tifosi: “a Noceto abbiamo avuto una grande prova di affetto da parte dei

nostri tifosi in un match così delicato come quello di uno scontro salvezza, a dimostrazione di quanto il rugby sia importante nella nostra città.

Sappiamo che in tanti ci sosterranno anche a Prato: sarà una bella giornata per ritrovarsi ancora, città e squadra, in un momento di condivisione”

– ha concluso la terza linea e preparatore atletico Zaffiri.



La probabile formazione: Palmisano; Di Massimo (c), Falsaperla M., Antonelli, Paolucci; Lorenzetti, Callori; Turner, Zaffiri, Di Cicco; Cialone,

Wilson; Cafaro, Subrizi, Milani.

A disposizione: Bordonaro, Breglia, Cocchiaro, Fiore, Lofrese, Santavicca, Falsaperla L., Robinson.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Redazione