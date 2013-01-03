L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER SAN DONA'

SABATO INAUGURAZIONE DEL PARCO "LORENZO SEBASTIANI"

Per la decima giornata del campionato nazionale di Eccellenza, la prima del nuovo anno, L’Aquila Rugby affronta sabato la trasferta veneta in casa

dell’Amatori Rugby San Donà. Tanto lavoro per prepararla al meglio come spiega il director of rugby Andy Key:

“Abbiamo lavorato bene e sodo per preparare nel migliore dei modi la prima trasferta del 2013: dopo Natale non ci sono stati giorni di interruzione

e i ragazzi si sono allenati con impegno anche il giorno di Capodanno. La squadra, dopo la buona prestazione messa in campo con il Rovigo, comincia a

prendere maggiore sicurezza, grazie anche alla risoluzione di alcuni infortuni di lungo corso come gli avanti Milani e Subrizi, tornati a disposizione

del gruppo. Per quanto riguarda i nostri avversari avremo di fronte una squadra giovane con buone individualità: apprezzo molto l’ex nero verde

Aldo Birchall, ottima terza linea e mio vecchio amico”– ha dichiarato Andy Key.

La probabile formazione: Falsaperla M., Robinson, Del Pinto, Lorenzetti, Di Massimo (c); Falsaperla L., Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone; Vaggi,

Wilson; Brandolini, Subrizi, Milani.

A disposizione: Cafaro, Cocchiaro, Conti, Di Cicco, Fiore, Fidanza, Sebastiani G., Paolucci.

Prima della partita l’inaugurazione del parco verde in ricordo di Lorenzo Sebastiani

L’Amatori Rugby San Donà intitolerà il Parco di Via Tarvisio, a San Donà di Piave, a Lorenzo Sebastiani: “in segno di profonda amicizia, forte

ed eterna come una sequoia per ricordare Lorenzo, per gli amici Ciccio, rugbista aquilano scomparso nel terremoto che ha colpito L’Aquila nel

2009” – si legge nel comunicato ufficiale della società veneta.

Come più volte ricordato in questi giorni, quella a San Donà di Piave, il 26 aprile 2009, fu la prima partita giocata dopo il sisma: il match, del

campionato di Serie A, diede inizio ad un legame di profonda amicizia tra il sodalizio aquilano ed il Rugby San Donà che si distinse per importanti

gesti di solidarietà nei confronti dei neroverdi e della città de L’Aquila.



