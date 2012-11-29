Home L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER TRASFERTA DI CALVISANO



di Redazione 29/11/2012

L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER TRASFERTA DI CALVISANO Va in scena questo fine settimana l’ottavo turno del campionato nazionale di Eccellenza. In programma sabato, con inizio alle ore 15.00, L’Aquila Rugby 1936 affronterà, ancora in trasferta, l’insidiosa formazione del Cammi Calvisano (direttore di gara Spadini di Padova, coadiuvato dai giudici di linea Rossi (Piacenza) e Franzoi (S.Maria Di Sala, Venezia) e dal quarto uomo Gobbi (S.Giorgio Piacentino, Piacenza). “Sabato affronteremo una grande formazione e per noi sarà una sfida molto importante. Nonostante il tempo poco clemente, che ha pregiudicato in parte la qualità del lavoro svolto, siamo riusciti a prepararci al meglio grazie anche alla disponibilità dimostrata dal Paganica Rugby nel mettere a nostra completa disposizione sia il campo da gioco che la palestra. Per quanto riguarda la formazione, ci sono diversi giocatori indisponibili (fermi da infortuni traumatici piuttosto seri), ma ho piena fiducia nelle capacità dei convocati e, soprattutto, nell’atteggiamento mentale che metteranno in campo per giocare la partita nel migliore dei modi” – ha dichiarato il Director of rugby Andy Key. La formazione: Falsaperla M., Del Pinto, Antonelli, Lorenzetti, Di Massimo (c), Falsaperla L., Santavicca; Ceccarelli, Rathore, Fiore, Vaggi, Wilson, Brandolini, Cocchiaro, Colaiuda. A disposizione: Conti, Rotilio, Mancinelli, Callori, Fidanza, Paolucci, Cecchetti, Di Roberto

Redazione