L'AQUILA OSPITA MOGLIANO DOPO LA SCONFITTA CONTRO LA LAZIO

di Redazione 27/09/2012

L'AQUILA OSPITA MOGLIANO DOPO LA SCONFITTA CONTRO LA LAZIO Diretta dall’arbitro Mancini di Frascati andrà in scena sabato al Fattori la seconda giornata di Eccellenza: con inizio anticipato alle ore 15.00 L’Aquila Rugby riceverà il Marchiol Mogliano di Umberto Casellato. “Mogliano è una formazione forte e ben organizzata, capace di diventare molto pericolosa se lasciata libera di impostare il proprio gioco. Mi aspetto quindi che, fin dall’inizio, i ragazzi affrontino la partita con aggressività e lucidità, imponendo la propria direzione all’incontro, senza lasciare spazio agli avversari di organizzarsi. Dopo la sconfitta in casa della Mantovani Lazio veniamo da una settimana molto dura, con allenamenti mirati a sistemare quello che di fatto non ha funzionato sabato scorso: sono soddisfatto del lavoro svolto perché, fin dal lunedì successivo all’esordio, la squadra ha reagito bene, mostrando una buona tenuta fisico - atletica e maggiore determinazione. ” – ha dichiarato il direttore tecnico Lorenzetti prima di annunciare la probabile formazione, rimandando solo a domani, dopo il team run, quella definitiva: Palmisano, Sebastiani G., Cocagi, Di Massimo, Robinson, Lorenzetti, Callori di Vignale, Ceccarelli, Zaffiri, Turner, Vaggi, Wilson, Brandolini, Cocchiaro, Milani. A disposizione Colaiuda, Subrizi, Conti, Mancinelli, Cialone, Falsaperla L., Fidanza, Rathore

Redazione