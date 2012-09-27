Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

L'AQUILA OSPITA MOGLIANO DOPO LA SCONFITTA CONTRO LA LAZIO

Redazione Avatar

di Redazione

27/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
L'AQUILA OSPITA MOGLIANO DOPO LA SCONFITTA CONTRO LA LAZIO Diretta dall’arbitro Mancini di Frascati andrà in scena sabato al Fattori la seconda giornata di Eccellenza: con inizio anticipato alle ore 15.00 L’Aquila Rugby riceverà il Marchiol Mogliano di Umberto Casellato. “Mogliano è una formazione forte e ben organizzata, capace di diventare molto pericolosa se lasciata libera di impostare il proprio gioco. Mi aspetto quindi che, fin dall’inizio, i ragazzi affrontino la partita con aggressività e lucidità, imponendo la propria direzione all’incontro, senza lasciare spazio agli avversari di organizzarsi. Dopo la sconfitta in casa della Mantovani Lazio veniamo da una settimana molto dura, con allenamenti mirati a sistemare quello che di fatto non ha funzionato sabato scorso: sono soddisfatto del lavoro svolto perché, fin dal lunedì successivo all’esordio, la squadra ha reagito bene, mostrando una buona tenuta fisico - atletica e maggiore determinazione. ” – ha dichiarato il direttore tecnico Lorenzetti prima di annunciare la probabile formazione, rimandando solo a domani, dopo il team run, quella definitiva: Palmisano, Sebastiani G., Cocagi, Di Massimo, Robinson, Lorenzetti, Callori di Vignale, Ceccarelli, Zaffiri, Turner, Vaggi, Wilson, Brandolini, Cocchiaro, Milani. A disposizione Colaiuda, Subrizi, Conti, Mancinelli, Cialone, Falsaperla L., Fidanza, Rathore
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

bozza comunicato

Articolo Successivo

MANTOVANI LAZIO CONFERMA IL XV PER LA TRASFERTA DI ROVIGO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati