L'AQUILA RUGBY, IN TRASFERTA A PADOVA
di Redazione
07/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Eccellenza: trasferta in casa del Petrarca Padova
Per la XV giornata del campionato Nazionale di Eccellenza sarà di scena al “Memo Geremia” di Padova una classica del rugby italiano: Petrarca v
L’Aquila. L’incontro, in programma sabato 9 marzo, alle 15.00, sarà diretto dall’arbitro Boaretto (Frassinelle, RO), coadiuvato dagli
assistenti di linea Sgardiolo (Rovigo) e Armanini (Noceto, PR) e dal quarto uomo Mezzetti (Noceto, PR).
“In questi giorni di preparazione in vista della delicata trasferta di Padova la squadra si sta allenando bene e concentrata: siamo ripartiti da
quanto di buono i ragazzi hanno dimostrato sabato al Fattori. La prestazione avuta con il Prato mi ha felicemente impressionato, soprattutto nella
prima frazione di gioco quando siamo riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio. Ripartiamo da lì e spero che la squadra mantenga la stessa
attitudine mentale per ripetere una buona prestazione e per continuare a migliorare” – ha dichiarato il Director of Rugby Andy Key.
La probabile formazione: Falsaperla M., Di Massimo (c), Cocagi, Lorenzetti, Robinson, Falsaperla L., Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone, Vaggi,
Wilson, Cafaro, Cocchiaro, Milani.
A disposizione: Rotilio, Di Roberto, Di Cicco, Lofrese, Fiore, Callori, Paolucci, Palmisano.
L’AQUILA RUGBY 1936
UFFICIO STAMPA
[email protected]
Redazione