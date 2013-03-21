L'AQUILA RUGBY, SABATO AL &quot;FATTORI&quot; ARRIVA LA CAPOLISTA VIADANA

L'AQUILA RUGBY, SABATO AL "FATTORI" ARRIVA LA CAPOLISTA VIADANA
di Redazione
21/03/2013
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
L’Aquila, 21 marzo 2013
SABATO AL "FATTORI" ARRIVA LA CAPOLISTA VIADANA
Dopo la pausa Sei Nazioni torna a pieno regime l’appuntamento con il Campionato Nazionale di Eccellenza. Per la quinta giornata di ritorno arriva al
Fattori la capolista Viadana che, in solitaria, occupa il primo gradino della classifica, vantando quattordici vittorie ed una sola sconfitta subita
al Chersoni di Prato.
Consapevole della potenza dell’avversario e di come sfruttare al meglio l’incontro è il Director of Rugby del club aquilano, Andy Key:
“Quella di sabato è una sfida molto importante per noi: abbiamo bisogno di confrontarci con squadre ben organizzate e forti come il Viadana, per
capire a che punto siamo e in che modo proseguire e migliorare la nostra preparazione. Come è avvenuto nelle sfide di Prato e Padova mi aspetto
un’altra prestazione di rilievo da parte dei ragazzi, caratterizzata dalla stessa grinta e competitività messe in campo di fronte a squadre
altrettanto forti e ottimamente posizionate in classifica. Sarà quindi una gara importante per testare la nostra preparazione e continuare a lavorare
in vista delle restanti giornate, per noi tutte fondamentali, ad iniziare dalla trasferta romana di sabato prossimo e dal successivo incontro
casalingo con il Rugby Reggio”.
La probabile formazione: Del Pinto; Di Massimo (c), Cocagi, Falsaperla M., Paolucci; Lorenzetti, Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone; Wilson, Vaggi;
Cafaro, Cocchiaro, Milani.
A disposizione: Conti, Rotilio, Di Roberto, Lofrese, Di Cicco, Callori, Antonelli, Palmisano.
Ufficio stampa L'Aquila Rugby 1936
www.laquilarugby1936.com ( http://www.laquilarugby1936.com/ )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
L’Aquila, 21 marzo 2013
SABATO AL "FATTORI" ARRIVA LA CAPOLISTA VIADANA
Dopo la pausa Sei Nazioni torna a pieno regime l’appuntamento con il Campionato Nazionale di Eccellenza. Per la quinta giornata di ritorno arriva al
Fattori la capolista Viadana che, in solitaria, occupa il primo gradino della classifica, vantando quattordici vittorie ed una sola sconfitta subita
al Chersoni di Prato.
Consapevole della potenza dell’avversario e di come sfruttare al meglio l’incontro è il Director of Rugby del club aquilano, Andy Key:
“Quella di sabato è una sfida molto importante per noi: abbiamo bisogno di confrontarci con squadre ben organizzate e forti come il Viadana, per
capire a che punto siamo e in che modo proseguire e migliorare la nostra preparazione. Come è avvenuto nelle sfide di Prato e Padova mi aspetto
un’altra prestazione di rilievo da parte dei ragazzi, caratterizzata dalla stessa grinta e competitività messe in campo di fronte a squadre
altrettanto forti e ottimamente posizionate in classifica. Sarà quindi una gara importante per testare la nostra preparazione e continuare a lavorare
in vista delle restanti giornate, per noi tutte fondamentali, ad iniziare dalla trasferta romana di sabato prossimo e dal successivo incontro
casalingo con il Rugby Reggio”.
La probabile formazione: Del Pinto; Di Massimo (c), Cocagi, Falsaperla M., Paolucci; Lorenzetti, Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone; Wilson, Vaggi;
Cafaro, Cocchiaro, Milani.
A disposizione: Conti, Rotilio, Di Roberto, Lofrese, Di Cicco, Callori, Antonelli, Palmisano.
Ufficio stampa L'Aquila Rugby 1936
www.laquilarugby1936.com ( http://www.laquilarugby1936.com/ )
Articolo Precedente
MANTOVANI LAZIO IL XV CHE OSPITA I CROCIATI
Articolo Successivo
I CROCIATI RUGBY SFIDANO LA MANTOVANI LAZIO A ROMA
Redazione