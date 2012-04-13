Home Senza categoria L'AQUILA RUGBY UNA SFIDA NELLA TRADIZIONE

L'AQUILA RUGBY UNA SFIDA NELLA TRADIZIONE

di Redazione 13/04/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 C.S. 109 del 13.04.2012 FEMI-CZ VEA R. ROVIGO DELTA - L'AQUILA RUGBY UNA SFIDA NELLA TRADIZIONE Attesa a Rovigo per l'arrivo della squadra de L'Aquila Rugby che sarà avversaria dei rossoblu nell'ultima giornata interna della stagione regolare. Nel giorno dedicato agli sponsor Sicell e Parco del Delta del Po e che vedrà in tribuna l'indimenticato Bernard Thomas, apertura gallese che con i colori rossoblu ha vinto lo scudetto del 1976, la Femi-Cz Vea R. Rovigo Delta ha difficoltà di formazione legate ai numerosi infortuni, piccoli e grandi, che hanno falcidiato la rosa. Alcune scelte sono obbligate mentre per alcuni ruoli c'è ampia disponibilità. La squadra scende in campo per vincere, ma soprattutto per consolidare il proprio gioco anche in vista del decisivo confronto della settimana successiva. I passi si fanno uno alla volta e la concentrazione dovrà essere molta, anche perchè i neroverdi aquilani hanno il DNA dei combattenti. Rovigo e L'Aquila, nei difficili momenti che le hanno viste protagoniste, hanno saputo reagire dando il meglio, e questo vale per le due città e per le loro squadre di rugby. Grande rivalità condita da grande rispetto. Per le due squadre gli obbiettivi sono, quest'anno, diversi ma lo spirito che le animerà al fischio d'inizio è lo stesso. Questa la formazione annunciata: Wilson; Pavan, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Zanirato Michele; Ferro, Barion, Persico; Tumiati, Montauriol; Lombardi, Mahoney, Quaglio. In panchina andranno otto dei seguenti giocatori: Giazzon, Boccalon, Ceglie, Ciochina, Cristiano, Lubian Edoardo, Pedrazzi, Bovolenta, Zanirato Marco. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

