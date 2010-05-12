Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

L'Aquila sconfitta con onore, contro la prima in classifica.

Redazione Avatar

di Redazione

12/05/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La Squadra di casa tiene bene il campo per tutto il primo tempo, andando in meta per ben due volte. Nella ripresa gli aquilani cedono alla Benetton Treviso, che si conferma tra le migliori d'Europa, meritando l’ingresso in Celtic League. L’Aquila rugby comunque non ha da recriminarsi nulla, concludendo un ottimo campionato e raggiungendo l’obiettivo di restare in top ten. Grazie ragazzi ! [gallery order="DESC"]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Finale super 10: accredito stampa

Articolo Successivo

Femminile: finale Italia-Spagna

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

12/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019