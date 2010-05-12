L'Aquila sconfitta con onore, contro la prima in classifica.
di Redazione
12/05/2010
La Squadra di casa tiene bene il campo per tutto il primo tempo, andando in meta per ben due volte. Nella ripresa gli aquilani cedono alla Benetton Treviso, che si conferma tra le migliori d'Europa, meritando l’ingresso in Celtic League. L’Aquila rugby comunque non ha da recriminarsi nulla, concludendo un ottimo campionato e raggiungendo l’obiettivo di restare in top ten. Grazie ragazzi ! [gallery order="DESC"]
