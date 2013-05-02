Home L'AQUILA, TRASFERTA DECISIVA A NOCETO CONTRO I CROCIATI

L'AQUILA, TRASFERTA DECISIVA A NOCETO CONTRO I CROCIATI

di Redazione 02/05/2013

Per l’ultima giornata di Eccellenza i neroverdi sono chiamati alla trasferta decisiva sul campo dei Crociati Parma, diretti concorrenti per la

permanenza nel massimo campionato. L’incontro, di scena al “Nando Capra” di Noceto, in diretta su Rai Sport 2, è affidato al direttore di gara

internazionale Carlo Damasco, che darà il via alle ore 16.00.

Sono solo tre le lunghezze che in classifica separano le due formazioni e che trasformano gli ultimi ottanta minuti della stagione in una gara

delicatissima, anzi in una vera e propria finale, come sottolinea il director of rugby neroverde Andy Key.



“Consapevoli che avremo di fronte un avversario agguerrito, mosso dai nostri stessi sentimenti, nello spogliatoio l’eccitazione per gli ultimi

decisivi ottanta minuti è tangibile, al pari dell’attesa e della motivazione a fare ciascuno del proprio meglio e a dare il massimo nella partita

più importante della stagione. Veniamo dalla vittoria ottenuta sabato scorso con il Rugby San Donà tra le mura amiche del Fattori: è stata una

vittoria fondamentale, che ci ha dato una marcia in più nel prepararci ad affrontare quest’ultima gara stagionale, decisiva per la permanenza nel

massimo campionato. Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questi giorni: i ragazzi si sono allenati con molta concentrazione, determinati a

migliorare gli aspetti che nella buona prestazione messa in campo con San Donà non ci hanno convinto del tutto. Domani, con il team run, concluderemo

questa settimana in cui ci siamo preparati, sia mentalmente che fisicamente, a giocarci una finale. ” – ha dichiarato il director of rugby Andy

Key.



La probabile formazione: Palmisano; Di Massimo (c), Falsaperla M., Antonelli, Paolucci; Lorenzetti, Callori; Turner, Zaffiri, Di Cicco; Cialone,

Wilson; Cafaro, Subrizi, Milani.



a disposizione: Cocchiaro, Bordonaro, Breglia, Fiore, Lofrese, Santavicca, Falsaperla L., Robinson







