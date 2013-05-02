L'AQUILA, TRASFERTA DECISIVA A NOCETO CONTRO I CROCIATI
di Redazione
02/05/2013
L'AQUILA, TRASFERTA DECISIVA A NOCETO CONTRO I CROCIATI
Per l’ultima giornata di Eccellenza i neroverdi sono chiamati alla trasferta decisiva sul campo dei Crociati Parma, diretti concorrenti per la
permanenza nel massimo campionato. L’incontro, di scena al “Nando Capra” di Noceto, in diretta su Rai Sport 2, è affidato al direttore di gara
internazionale Carlo Damasco, che darà il via alle ore 16.00.
Sono solo tre le lunghezze che in classifica separano le due formazioni e che trasformano gli ultimi ottanta minuti della stagione in una gara
delicatissima, anzi in una vera e propria finale, come sottolinea il director of rugby neroverde Andy Key.
“Consapevoli che avremo di fronte un avversario agguerrito, mosso dai nostri stessi sentimenti, nello spogliatoio l’eccitazione per gli ultimi
decisivi ottanta minuti è tangibile, al pari dell’attesa e della motivazione a fare ciascuno del proprio meglio e a dare il massimo nella partita
più importante della stagione. Veniamo dalla vittoria ottenuta sabato scorso con il Rugby San Donà tra le mura amiche del Fattori: è stata una
vittoria fondamentale, che ci ha dato una marcia in più nel prepararci ad affrontare quest’ultima gara stagionale, decisiva per la permanenza nel
massimo campionato. Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questi giorni: i ragazzi si sono allenati con molta concentrazione, determinati a
migliorare gli aspetti che nella buona prestazione messa in campo con San Donà non ci hanno convinto del tutto. Domani, con il team run, concluderemo
questa settimana in cui ci siamo preparati, sia mentalmente che fisicamente, a giocarci una finale. ” – ha dichiarato il director of rugby Andy
Key.
La probabile formazione: Palmisano; Di Massimo (c), Falsaperla M., Antonelli, Paolucci; Lorenzetti, Callori; Turner, Zaffiri, Di Cicco; Cialone,
Wilson; Cafaro, Subrizi, Milani.
a disposizione: Cocchiaro, Bordonaro, Breglia, Fiore, Lofrese, Santavicca, Falsaperla L., Robinson
Per l’ultima giornata di Eccellenza i neroverdi sono chiamati alla trasferta decisiva sul campo dei Crociati Parma, diretti concorrenti per la
permanenza nel massimo campionato. L’incontro, di scena al “Nando Capra” di Noceto, in diretta su Rai Sport 2, è affidato al direttore di gara
internazionale Carlo Damasco, che darà il via alle ore 16.00.
Sono solo tre le lunghezze che in classifica separano le due formazioni e che trasformano gli ultimi ottanta minuti della stagione in una gara
delicatissima, anzi in una vera e propria finale, come sottolinea il director of rugby neroverde Andy Key.
“Consapevoli che avremo di fronte un avversario agguerrito, mosso dai nostri stessi sentimenti, nello spogliatoio l’eccitazione per gli ultimi
decisivi ottanta minuti è tangibile, al pari dell’attesa e della motivazione a fare ciascuno del proprio meglio e a dare il massimo nella partita
più importante della stagione. Veniamo dalla vittoria ottenuta sabato scorso con il Rugby San Donà tra le mura amiche del Fattori: è stata una
vittoria fondamentale, che ci ha dato una marcia in più nel prepararci ad affrontare quest’ultima gara stagionale, decisiva per la permanenza nel
massimo campionato. Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questi giorni: i ragazzi si sono allenati con molta concentrazione, determinati a
migliorare gli aspetti che nella buona prestazione messa in campo con San Donà non ci hanno convinto del tutto. Domani, con il team run, concluderemo
questa settimana in cui ci siamo preparati, sia mentalmente che fisicamente, a giocarci una finale. ” – ha dichiarato il director of rugby Andy
Key.
La probabile formazione: Palmisano; Di Massimo (c), Falsaperla M., Antonelli, Paolucci; Lorenzetti, Callori; Turner, Zaffiri, Di Cicco; Cialone,
Wilson; Cafaro, Subrizi, Milani.
a disposizione: Cocchiaro, Bordonaro, Breglia, Fiore, Lofrese, Santavicca, Falsaperla L., Robinson
Articolo Precedente
PREVIEW XXII GIORNATA: CROCIATI V FFOO
Articolo Successivo
ESTRA I CAVALIERI CHIUDONO LA REGULAR SEASON CONTRO LE FIAMME ORO
Redazione