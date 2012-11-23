L'AQUILA, VENTIQUATTRO CONVOCATI PER REGGIO EMILIA
23/11/2012
Dopo la settimana di stop dedicata al test match Italia v Nuova Zelanda torna il campionato di Eccellenza: tutte posticipate a domenica 25 le gare della VII giornata (per lasciare spazio all'incontro internazionale tra gli Azzurri e l'Australia, in programma sabato a Firenze). Alle ore 14.30 il direttore di gara Marrama (di Padova) darà il via all'insidiosa quanto fondamentale trasferta che i neroverdi andranno a giocare in casa del Rugby Reggio. "Abbiamo molto rispetto per l'avversario di domenica, soprattutto dopo l'importante vittoria ottenuta, nell'ultimo turno, ai danni del Rovigo, risultato che sicuramente avrà caricato e spronato la formazione del Reggio. Da parte nostra, abbiamo svolto un lavoro di qualità, tanto sul campo che mentale: la squadra ha risposto bene, focalizzando l'attenzione sui fattori fondamentali per ottenere una prestazione efficace e migliorare la nostra posizione in classifica. È una partita importantissima, da affrontare nel migliore nei modi, mettendo in pratica quanto provato in allenamento " – ha dichiarato il neo Director of Rugby Andy Key. Ancora qualche dubbio nella scelta del XV titolare e degli otto uomini a disposizione, dubbi che verranno sciolti solo dopo il team run di sabato mattina. Questi i 24 convocati: Brandolini, Cocchiaro, Subrizi, Rotilio, Colaiuda; Vaggi, Fiore, Wilson, Cialone, Di Cicco, Zaffiri, Turner; Santavicca, Fidanza, Falsaperla L., Paolucci, Antonelli, Lorenzetti, Del Pinto, Cocagi, Di Massimo, Falsaperla M., Palmisano, Cecchetti
Redazione