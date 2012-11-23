VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 55 del 23.11.2012

VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA E MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR: LAVORO DI SQUADRA

Polla Roux e Nicola Mazzucato, allenatore della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta il primo e Coordinatore Tecnico della Monti Rugby Rovigo Junior il secondo, danno corpo al progetto di collaborazione tra le due realtà. Dalla settimana prossima, con interventi programmati e coordinati, inizia la sinergia tra le due facce del rugby a Rovigo. Le due società hanno compiti e strutture diverse, ma un unico filo conduttore: lamore per il rugby.

Già da lunedì 26 i giocatori della formazione di Eccellenza ed i loro tecnici si avvicenderanno in sedute di allenamento integrative, sia pratiche che teoriche, con tutte le formazioni giovanili della Monti Rugby Rovigo Junior (tecnici e giocatori) su temi mirati (nella prima settimana si affronteranno i problemi relativi ai calciatori ed al ruolo del mediano di mischia).

Con questi interventi si vuole favorire il travaso di esperienze fra le due diverse realtà e, nello stesso tempo, contribuire alla crescita del senso di appartenenza alla Società e favorire anche la responsabilizzazione degli atleti.

In un prossimo futuro è previsto il coinvolgimento, attraverso seminari di aggiornamento, di tutti i tecnici operanti anche nelle altre squadre dei dintorni.

La crescita del sistema rugby può portare solo buoni frutti a tutte le Società coinvolte.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta