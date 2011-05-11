Home Senza categoria LAZIO E CROCIATI PER IL TITOLO ITALIANO JUNIORES

LAZIO E CROCIATI PER IL TITOLO ITALIANO JUNIORES

di Redazione 11/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] FINALE U20 A LIVORNO DOMENICA 15 MAGGIO: ARBITRA TRAVERSI AL “CARLO MONTANO” LAZIO E CROCIATI PER IL TITOLO ITALIANO JUNIORES Roma – La FIR informa che la Finale del Campionato Italiano Under 20 si disputerà domenica 15 maggio alle ore 16.30 presso lo Stadio “Carlo Montano” di Livorno. A contendersi il titolo di Campione d’Italia Juniores 2010/2011 saranno la Mantovani Lazio ed i BancaMonteParma Crociati RFC che, nelle semifinali di domenica 8, hanno eliminato rispettivamente la Benetton Treviso ed il Petrarca Padova, campione uscente. Arbitrerà l’incontro Stefano Traversi di Rovigo, assistito dal concittadino Simone Boaretto e dal livornese Enrico Zucchi in qualità di guardalinee e da Stefano Rebuschi, anch’egli di Rovigo, nel ruolo di quarto uomo. Livorno, Stadio “Carlo Montano” – domenica 15 maggio, ore 16.30 Campionato Italiano U20, Finale Mantovani Lazio v BancaMonteParma Crociati arb. Traversi (Rovigo) g.d.l. Boaretto (Rovigo), Zucchi (Livorno) quarto uomo: Rebuschi (Rovigo)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp