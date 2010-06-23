Home Federazione Italiana Rugby Le 10 azzurre per Mosca

Le 10 azzurre per Mosca

di Redazione 23/06/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Andrea Di Giadomenico, responsabile tecnico dell’Italia Femminile, ha scelto le dieci atlete che prenderanno parte al Coppa Europa Seven FIRA di Mosca il 10 ed 11 luglio. L’Italia, fra le “Top 10” europee, è inserita in un girone di qualificazione di ferro con Inghilterra, Francia, Germania e Svezia. Partenza subito in salita per le Azzurre sabato 10 con Inghilterra e Francia cui seguirà, sempre nella stessa giornata, la sfida alla Germania. L’ultimo match di qualificazione, quello contro la Svezia, è in programma il giorno seguente. Al termine della fase di qualificazione saranno determinati gli accoppiamenti per la fase finale. Nell’altro girone trovano posto con le russe, padrone di casa, Finlandia, Olanda, Portogallo e Spagna. L’Italia, dopo il Roma Seven, ritrova sulla sua strada la Francia che a allo Stadio dei Marmi di Roma aveva avuto la meglio sulla giovanissima formazione azzurra 17 a 14. Per Maria Cristina Tonna, responsabile del settore femminile della FIR, il livello si conferma quanto mai competitivo: “Un grande incentivo è senza dubbio l’ammissione del rugby alle Olimpiadi. Il lavoro dei prossimi anni punta a formare atlete specialiste della disciplina ed è per questo motivo che abbiamo scelto di lavorare su un gruppo giovane”. L’Italia che si ritroverà a Roma il 7 luglio, partirà per la capitale russa l’8 ed avrà una giornata a disposizione a Mosca per prepararsi al torneo. Le Azzurre Giovanna BADO (Benetton Treviso) Sara BARATTIN (Rugby Casale) Maria Grazia CIOFFI (Benevento) Michela ESTE (Benetton Treviso) Silvia Gaudino (Rugby Monza) Manuela FURLAN (Benetton Treviso) Sara PETTINELLI (Red&Blu Rugby) Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta) Maria Diletta VERONESE (Valsugana Padova) Paola ZANGIROLAMI (Sitam Riviera del Brenta)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp