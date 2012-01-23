LE 23 AZZURRE PER I PRIMI DUE TURNI
di Redazione
23/01/2012
Roma, 23 gennaio 2012 6 NAZIONI FEMMINILE: LE 23 AZZURRE PER I PRIMI DUE TURNI Roma – Andrea Di Giandomenico e Daniele Porrino hanno reso nota la lista delle Azzurre convocate per i primi due turni dell'edizione 2012 del Torneo Femminile delle 6 Nazioni al via il prossimo 5 febbraio con il match di Riom, contro la Francia. Le Azzurre che si ritroveranno a partire dal 2 febbraio ad Asti, debutteranno fra le mura di casa il 12 febbraio a Parabiago (MI), sul campo Rino Venegoni. Il tecnico Di Giandomenico ha ben chiare le idee in merito alle atlete convocate: "E' un gruppo che ha giocato insieme per molto tempo e questo ci avvantaggia perché partiamo con una struttura già consolidata". Il tecnico ha voluto portare con se anche alcune esordienti: "Bettoni e Nespoli sono due giocatrici in prima linea, non mi preoccupano, anzi sono state ben accolte dal gruppo che, sicuramente, saprà come guidarle. Abbiamo voglia di iniziare e confrontarci con le altre squadre e vedere il livello di preparazione che abbiamo raggiunto. Siamo fiduciosi e consapevoli dei nostri mezzi". Di seguito la lista delle atlete convocate per le due gare iniziali: BALLARINI Debora (ASD Mustang Rugby Pesaro, 1 CAPS) BARATTIN Sara (Rugby Casale ASD, 37 CAPS) BETTONI Melissa (Red&Blu Rugby ASD, Esordiente) CAMPANELLA Giuliana (Red&Blu Rugby ASD, 52 CAPS) CASTELLARIN Chiara (Rugby Colorno FC SRL SSD, 7 CAPS) CHINDAMO Vanessa (ASD Rugby Monza 1949, 1 CAPS) CIOFFI Maria Grazia (US Rugby Benevento ASD, 17 CAPS) CHUCCHIELLA Elisa (Red&Blu Rugby ASD, 42 CAPS) ESTE Michela (Benetton Rugby Treviso, 19 CAPS) FURLAN Manuela (Benetton Rugby Treviso, 19 CAPS) GAI Lucia (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 17 CAPS) GAUDINO Silvia (ASD Rugby Monza 1949, 42 CAPS) MOLIC Cristina (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 4 CAPS) NESPOLI Anita (ASD Rugby Riviera Del Brenta, Esordiente) PETTINELLI Sara (ASD CUS Roma Rugby, 33 CAPS) SCHIAVON Veronica (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 51 CAPS) SEVERIN Flavia (Benetton Rugby Treviso, 26 CAPS) TONDINELLI Michela (Benetton Rugby Treviso, 76 CAPS) TREVISAN Alice (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 4 CAPS) VERONESE Maria Diletta (Valsugana Rugby Padova ASD, 18 CAPS) ZANGIROLAMI Paola (Valsugana Rugby Padova ASD, 42 CAPS) ZANON Sara (Benetton Rugby Treviso, 10 CAPS) ZUBLENA Cecilia (Federazione Italiana Rugby, 13 CAPS) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
