Le 26 azzurre

di Redazione 05/05/2010

L’Europeo al via l’8 maggio. Otto le squadre impegnate divise in due gironi. L’Italia (poule B con Svezia, Russia e Germania) affronterà il XV tedesco nel primo turno della poule di qualificazione. Sono Germania, Russia e Svezia le dirette avversarie dell’Italia nel primo turno dei Campionati Europei FIRA al via sabato in Francia. La prima giornata di gare metterà a confronto delle Azzurre la Germania, match in programma a Strasburgo sabato alle 17.00. Due giorni dopo, il 10 maggio alle 16.00, la formazione di Andrea Di Giandomenico e Luca Bot affronterà la Russia per chiudere il girone di qualificazione il 12 maggio (ore 17.00) contro la Svezia. Nell’altro girono di qualificazione sono inserite Francia “A”, Belgio, Olanda e Spagna. La graduatoria dei due gironi determinerà gli accoppiamenti delle finali dal 1° al 4° posto, tutte in programma il 15 maggio. L’Italia si presenterà a Strasburgo con una squadra in gran parte rinnovata dopo il torneo delle 6 Nazioni con l’inserimento di atlete molto giovani – per molte si tratta del primo impegno in azzurro - nuova linfa in vista dell’attività del prossimo anno. La comitiva si ritroverà domani a Treviso ed il giorno seguente patirà alla volta della città francese, capoluogo dell’Alsazia. Andrea Di Giandomenico e Luca Bot hanno reso nota questa mattina la lista delle ventisei atlete selezionate. Sara BARATTIN (RUGBY CASALE) Enrica BERTOGLIO (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Susanna BOLEDI (RUGBY NOCETO) Chiara CASTELLARIN (LE LUPE RUGBY) Maria Grazia CIOFFI (RUGBY BENEVENTO) Ilaria CRISTELLO (POL. VALLEDORA ALPIGNANO) Elisa CUCCHIELLA (RED&BLU RUGBY) Manuela FURLAN (BENETTON TREVISO) Lucia GAI (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Elisa GIORDANO (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Mariachiara NESPOLI (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Diletta NICOLETTI (MUSTANG RUGBY PESARO) Leila PENNETTA (RED&BLU RUGBY) Silvia PERON (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Sara PETTINELLI ARA (RED&BLU RUGBY) Germana RAPONI (RED&BLU RUGBY) Elisa ROCHAS (RUGBY MONZA) Veronica SCHIAVON (SITAM RUGBY RIVIERA DEL BRENTA) Claudia TEDESCHI (RED&BLU RUGBY) Michela TONDINELLI (BENETTON TREVISO) Alice TREVISAN (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Eleonora VAGHI (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Maria Diletta VERONESE (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Valentina VIRGILI (RUGBY MONZA) Paola ZANGIROLAMI (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Cecilia ZUBLENA (RUGBY SASSENAGE ISERE) COSI’ L’ITALIA NEL GIRONE DI QUALIFICAZIONE Italia – Germania, 8.05.2010, h.17.00 Italia – Russia, 10.5.2010, h.16.00 Italia – Svezia, 12.05.2010, h. 17.00

