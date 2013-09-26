Home Senza categoria LE AQUILE PRONTE AL DEBUTTO STAGIONALE A PADOVA

LE AQUILE PRONTE AL DEBUTTO STAGIONALE A PADOVA

di Redazione 26/09/2013

LAZIO RUGBY PRONTA AL DEBUTTO STAGIONALE A PADOVA



Dopo la settimana di stop, la Lazio è pronta a scendere il campo per il suo esordio stagionale. Il XV di Alfredo De Angelis sabato alle 16:00 andrà

a far visita al Petrarca Padova, quinta forza della scorsa Eccellenza e reduce dalla sconfitta alla prima di campionato in casa de I Cavalieri.



Per la trasferta in Veneto coach De Angelis si aspetta di vedere una buona partita da parte dei suoi, nonostante la Lazio non parta con i favori del

pronostico: “partiamo certamente sfavoriti, ma con la voglia di fare bella figura e di provare a portare a casa qualche punto”, ha detto

l’allenatore biancoceleste. “Padova non è mai un campo facile, questo si sa. Loro si sono rinforzati e vorranno sicuramente rifarsi della

sconfitta di Prato. Questo, però, non ci preclude la possibilità di fare bene la nostra parte e iniziare la stagione con una bella prova”.



Nel XV scelto per il match di sabato ci sono ancora due o tre nodi da sciogliere per affaticamenti e infortuni vari. Nel triangolo allargato ci

saranno Tartaglia, Sepe e Rubini; questi ultimi due ancora in dubbio dopo la trasferta in Romania con la Nazionale Seven. Maglia numero dodici al

nuovo acquisto Troy Nathan, che ha impressionato positivamente in tutto il precampionato; al suo fianco ci sarà Lo Sasso, con Giangrande e Bruni in

mediana.



Per quanto riguarda gli avanti, la prima linea sarà composta da Pietrosanti, Fabiani e Pepoli. Insieme a capitan Colabianchi in seconda linea

esordirà Nick Civetta. Terza linea formata da Ventricelli, Riccioli e Dionisi, in attesa, ancora, del rientro di Claudio Mannucci.



Probabile formazione: Rubini Gi.; Tartaglia, Lo Sasso, Nathan, Sepe F.; Bruni S., Giangrande; Dionisi, Ventricelli, Riccioli; Colabianchi (cap),

Civetta; Pepoli, Fabiani, Pietrosanti.



A disposizione: Datola, Cannone, Vannozzi, Nitoglia M., Filippucci C., Mannucci/Bruno, Gentile, Giancarlini.



All: De Angelis e Mazzi.







