di Redazione 06/09/2012

ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA: LE CANDIDATURE Roma - La Commissione Verifica Poteri della FIR ha analizzato le candidature pervenute in vista dell'Assemblea Ordinaria Elettiva che si terrà sabato 15 settembre, presso il Salone d'Onore del CONI di Roma, con prima convocazione alle ore 8.00. Sono state ritenute ammissibili le seguenti candidature: Presidente federale Gianni AMORE Alfredo GAVAZZI Amerino Sergio ZATTA Consigliere federale quota Società (7 posti in Consiglio Federale) Stefano BAIA-CURIONI Roberto BESIO Stefano CANTONI Giulio DONATI Diego D’ORAZIO Enzo GUASTELLA Giancarlo LIBERATI Antonio LUISI Cesare MAIA Michele MANZO Franz MAUTHE VON DEGERFELD Vittorio Remigio MUNARI Andrea NICOTRA Daniele REVERBERI Antonino SACCA’ Luigi TORRETTI Susanna VECCHI Alberto VILLA Biagio Riccardo VINELLA Marzio ZANATO Roberto ZANOVELLO Consigliere federale quota giocatori (2 posti in Consiglio Federale) Pierflavio DONATI Roberto PEDRAZZI Paolo VACCARI Maurizio ZAFFIRI Consigliere federale quota tecnici (1 posto in Consiglio Federale) Franco ASCANTINI Sergio CARNOVALI Fabrizio GAETANIELLO Bruno PIGHETTI Presidente del collegio dei Revisori dei conti Roberto BREDA Maurizio CAMINATI Luigi CAPITANI Angelo CAPPUCCILLI Giorgio CIPOLLA Leonardo MAZZONI Raimondo PAGLIARINI Raimonda SALAMONE Claudio SPALLETTA Corte federale di 1° istanza Gavino ARRU Vincenzo CIRAOLO Antonio DE MICHELE Vito NANNA Marco STEFENELLI Mario TONUCCI Carlo VERMIGLIO Corte federale d’appello Igino MANCINI Alessandro PIZZINO Ennio PIZZINO Vittorio ROSSI Carlo SCARPA Non sono state dichiarate ammissibili, poiché pervenute oltre i termini stabiliti, le seguenti candidature: Tiziano CASAGRANDE (quota tecnici) Raffaele SALVAN (quota Società)

