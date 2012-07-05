LE CONVOCATE AZZURRE
Roma, 5 luglio 2012 MONDIALI UNIVERSITARI SEVEN FEMMINILE: LE CONVOCATE AZZURRE Roma - Francia, Canada, Belgio e Giappone sono le dirette avversarie della rappresentativa azzurra universitaria di Rugby a Sette Femminile ai Mondiali di categoria in programma a Brive (Francia) dall'11 al 13 luglio. Andrea Di Giandomenico, CT Azzurro, ha selezionato dodici atlete che domenica prossima, 8 luglio, dovranno trovarsi al raduno in programma a Parma. Tutte le informazioni sul torneo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, www.wuc-rugbybrive2012.com ( http://www.wuc-rugbybrive2012.com ) Le convocate azzurre Sara BARATTIN (RUGBY CASALE) Anna BARBANTI (MUSTANG RUGBY PESARO) Chiara D'APICE (US RUGBY BENEVENTO) Marta FERRARI (RUGBY RIVIERA DEL BRENTA) Manuela FURLAN (BENETTON RUGBY TREVISO) Elisa GIORDANO (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Giulia GRASSO (RED&BLU RUGBY) Mirjam KELLER (RUGBY PERUGIA RAGAZZE) Michela SILLARI (RUGBY COLORNO) Sofia STEFAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Claudia TEDESCHI (RED&BLU RUGBY) Cecilia ZUBLENA (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY)
