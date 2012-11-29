LE CONVOCAZIONI IN VISTA DEL TEST MATCH CONTRO LA SPAGNA
di Redazione
29/11/2012
NAZIONALE FEMMINILE: LE CONVOCAZIONI IN VISTA DEL TEST MATCH CONTRO LA SPAGNA È stata resa nota la lista delle atlete convocate dal CT Andrea Di Giandomenico e l’Assistant Coach Diego Scaglia, per il raduno in programma Venerdì 7 Dicembre presso il Centro Di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, in vista del test match contro la Spagna che si terrà sugli stessi campi dell’ “Acqua Acetosa” Domenica 9 Dicembre alle ore 11:00. Questa la lista delle 24 convocate: ARRIGHETTI Ilaria (Rugby Monza 1949) BALLARINI Debora (Rugby Riviera Del Brenta) BARATTIN Sara (Rugby Casale) BETTONI Melissa (Fed. Francese) CAMPANELLA Giuliana (Red&Blu Rugby) CHINDAMO Vanessa (Rugby Monza) CIOFFI Maria Grazia (Red&Blu Rugby) COULIBALY Awa (Rugby Monza) ESTE Michela (Benetton Rugby Treviso) FERRARI Marta (Rugby Riviera Del Brenta) FURLAN Manuela (Benetton Rugby Treviso) GAI Lucia (Rugby Riviera Del Brenta) GAUDINO Silva (Rugby Monza 1949) MOLIC Cristina (Rugby Riviera Del Brenta) PANTAROTTO Alessia (Rugby Riviera Del Brenta) SCHIAVON Veronica (Rugby Riviera Del Brenta) SEVERIN Flavia (Benetton Rugby Treviso) SILLARI Michela (Rugby Colorno) STEFAN Sofia (Valsugana Rugby Padova) TONDINELLI Michela (Benetton Rugby Treviso) TREVISAN Alice (Rugby Riviera Del Brenta) VERONESE Maria Diletta (Valsugana Rugby Padova) ZANGIROLAMI Paola (Valsugana Rugby Padova) ZANON Sara (Benetton Rugby Treviso) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1030&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER TRASFERTA DI CALVISANO
Articolo Successivo
CAVALIERI LA FORMAZIONE PER IL VIADANA
Redazione