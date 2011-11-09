LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 09.11.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 9 novembre 2011 SERIE B: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DEL VI TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del Campionato Nazionale di Serie B in programma domenica prossima, 13 novembre. SERIE B â GIRONE 1 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 RUGBY LUMEZZANE - RUGBY PARABIAGO, arb. Paterniani (Pesaro) RUGBY ALESSANDRIA - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA, arb. Pecorario (Prato) BEFeD VII RUGBY TORINO - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Ciaramella (Milano) RUGBY LECCO - ASTI RUGBY 1981, arb. Armanini (Parma) RUGBY SONDRIO SERTORI - CESIN CUS TORINO, arb. Vassallo (Genova) Riposa: RUGBY ROVATO SERIE B â GIRONE 2 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 UNIONE R. BOLOGNESE - AMAT. PARMA RUGBY, arb. Onori (Roma) PIACENZA RUGBY 1947 - AUTOSICA IMOLA RUGBY, arb. Palladino (Torino) PIERANTONI RUGBY PESARO - UNION RUGBY TIRRENO, arb. Charioni (Perugia) LIOMATIC CUS PERUGIA - RUGBY COLORNO, arb. Di Blasio (Napoli) RUGBY NOCETO - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Pretoriani (Milano) U. R. PRATO SESTO - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE, arb. Giannattasio (Salierno) SERIE B â GIRONE 3 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 RUGBY BELLUNO - TXT CUS FERRARA, arb. Campobasso (Ancona) DAK RUGBY MANTOVA - VILLORBA RUGBY, arb. Grandi (Ravenna) VALSUGANA R. PADOVA - JESOLO RUGBY, arb. DI Febo (LâAquila) FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976 - DOPLA RUGBY CASALE, arb. Rinaldi (Modena) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - CUS PADOVA, arb. Stacchi (Brescia) RUGBY MIRANO 1957 - RANGERS RUGBY VICENZA, arb. Costantino (Messina) SERIE B â GIRONE 3 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 NERONIANA ANZIO - COLLEFERRO R.1965, arb. Lasagni (Arezzo) POINT BET RUGBY FC SEGNI - ARIETI R. RIETI, arb. Gargiulo (Napoli) AMAT. R. MESSINA - CUS ROMA, arb. Cerino (Napoli) PARTENOPE RUGBY - GRAN SASSO RUGBY, arb. Meconi (Roma) FRASCATI MINI R. 2001 - PALERMO R. CLUB 2005, arb. Toselli (Bologna) *PRIMAVERA RUGBY - S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA, arb. Poluzzi (Reggio Emilia) *cambio campo: si gioca sul campo n.2 del Centro Sportivo Giulio Onesti a Roma SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI V e III TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare del Campionato di Serie A femminile in programma domenica 13 novembre. SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â V TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 BENETTON TREVISO - SITAM RIVIERA DEL BRENTA, arb. Ghisimberti (Milano) RUGBY MONZA 1949 - RED&BLU RUGBY, arb. Ballardini (Alessandria) Riposa: VALSUGANA R. PADOVA SERIE A FEMMINILE â GIRONE B â III TURNO - 13.11.2011 Ore 11.00 US RUGBY BENEVENTO â MUSTANG RUGBY PESARO, arb. Salierno (Napoli) Ore 14.30 TXT CUS FERRARA â RUGBY COLORNO, arb. Salvini (Prato) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
