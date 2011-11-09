Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 09.11.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 9 novembre 2011 SERIE B: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DEL VI TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del Campionato Nazionale di Serie B in programma domenica prossima, 13 novembre. SERIE B â GIRONE 1 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 RUGBY LUMEZZANE - RUGBY PARABIAGO, arb. Paterniani (Pesaro) RUGBY ALESSANDRIA  - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA, arb. Pecorario (Prato) BEFeD VII RUGBY TORINO - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Ciaramella (Milano) RUGBY LECCO  - ASTI RUGBY 1981, arb. Armanini (Parma) RUGBY SONDRIO SERTORI  - CESIN CUS TORINO, arb. Vassallo (Genova) Riposa: RUGBY ROVATO SERIE B â GIRONE 2 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 UNIONE R. BOLOGNESE - AMAT. PARMA RUGBY, arb. Onori (Roma) PIACENZA RUGBY 1947 - AUTOSICA IMOLA RUGBY, arb. Palladino (Torino) PIERANTONI RUGBY PESARO  - UNION RUGBY TIRRENO, arb. Charioni (Perugia) LIOMATIC CUS PERUGIA  - RUGBY COLORNO, arb. Di Blasio (Napoli) RUGBY NOCETO  - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Pretoriani (Milano) U. R. PRATO SESTO - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE, arb. Giannattasio (Salierno) SERIE B â GIRONE 3 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 RUGBY BELLUNO - TXT CUS FERRARA, arb. Campobasso (Ancona) DAK RUGBY MANTOVA  - VILLORBA RUGBY, arb. Grandi (Ravenna) VALSUGANA R. PADOVA - JESOLO RUGBY, arb. DI Febo (LâAquila) FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976  - DOPLA RUGBY CASALE, arb. Rinaldi (Modena) RUGBY RUGGERS TARVISIUM  - CUS PADOVA, arb. Stacchi (Brescia) RUGBY MIRANO 1957  - RANGERS RUGBY VICENZA, arb. Costantino (Messina) SERIE B â GIRONE 3 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 NERONIANA ANZIO - COLLEFERRO R.1965, arb. Lasagni (Arezzo) POINT BET RUGBY FC SEGNI  - ARIETI R. RIETI, arb. Gargiulo (Napoli) AMAT. R. MESSINA  - CUS ROMA, arb. Cerino (Napoli) PARTENOPE RUGBY  - GRAN SASSO RUGBY, arb. Meconi (Roma) FRASCATI MINI R. 2001  - PALERMO R. CLUB 2005, arb. Toselli (Bologna) *PRIMAVERA RUGBY  - S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA, arb. Poluzzi (Reggio Emilia) *cambio campo: si gioca sul campo n.2 del Centro Sportivo Giulio Onesti a Roma SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI V e III TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare del Campionato di Serie A femminile in programma domenica 13 novembre. SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â V TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 BENETTON TREVISO - SITAM RIVIERA DEL BRENTA, arb. Ghisimberti (Milano) RUGBY MONZA 1949 - RED&BLU RUGBY, arb. Ballardini (Alessandria) Riposa: VALSUGANA R. PADOVA SERIE A FEMMINILE â GIRONE B â III TURNO - 13.11.2011 Ore 11.00 US RUGBY BENEVENTO â MUSTANG RUGBY PESARO, arb. Salierno (Napoli) Ore 14.30 TXT CUS FERRARA â RUGBY COLORNO, arb. Salvini (Prato) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI I GIORNATA

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019