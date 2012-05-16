LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
di Redazione
16/05/2012
SERIE A, DOMENICA VIA A PLAY-OFF E PLAY-OUT: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare d'andata dei play-off e dei play-out del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 20 maggio alle ore 15.30: Serie A - Play-off promozione – andata – 20.05.12 – ore 15.30 UR Capitolina v Fiamme Oro Roma arb. Vivarini (Padova) Rugby Lyons Piacenza v M-Three San Donà arb. Liperini (Padova) Serie A – Play-out salvezza – andata – 20.05-12 – ore 15.30 Autosonia Avezzano v Livorno arb. Roscini (Milano) Gruppo Padana Paese v Rugby Grande Milano arb. Traversi (Rovigo) Le gare di ritorno sono in programma domenica 27 maggio alle ore 15.30
Redazione