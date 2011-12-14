LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DEL WEEK END
di Redazione
14/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.12.2011 Scritto da Ufficio Stampa FIR Roma, 14 dicembre 2011 TROFEO ECCELLENZA: DESIGNAZIONI ARBITRALI IV TURNO Roma â Il trofeo Eccellenza torna protagonista questo week end con la prima gara di ritorno. Il Girone A mette di fronte la prima della classe Calvisano contro la seconda Mogliano a solo un punto di distacco. Un girone molto equilibrato che vede le tre squadre coinvolte, compreso il Rugby Reggio che riposa, appaiarsi e andare di pari passo. Diversa la situazione nel Girone B con la Mantovani Lazio sempre solitaria e leader assoluta e con una chance importante per allungare ancora di piÃ¹ sulla seconda classificata San Gregorio Catania. Nella prima di ritorno riposerÃ il Rugby LâAquila che avrÃ vita difficile avendo chiuso lâandata con zero punti in classifica. Oggi il Cnar ha reso noto le designazioni arbitrali per gli incontri del week end. Trofeo Eccellenza â Girone A â IV giornata â ore 14.00 Sabato 17 dicembre 2011 Marchiol Mogliano â Cammi Calvisano arb. Mancini (Frascati - RM) Riposa: Rugby Reggio Trofeo Eccellenza â Girone B â IV giornata â ore 15.00 Domenica 18 dicembre 2011 San Gregorio Catania R. âmantovani Lazio 1927 arb. Passacantando (LâAquila) Riposa LâAquila Rugby 1936 SERIE A: GLI ARBITRI DELLâOTTAVO TURNO Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 18 dicembre alle ore 14.30. Serie A â Girone A â X giornata â 18.12.11 â ore 14.30 Domenica 18 dicembre 2011 *Accademia Nazionale Tirrenia â ASD Rugby Lyons arb. Blessano (Treviso) * anticipata a sabato 17.12.2011 ore 14.30 Rugby Grande Milano â Udine Rugby F.C. arb. Schiliroâ (Catania) M-Three Am. R. San DonÃ â Franklin & Marshall CUS Verona arb. Falzone (Padova) R. Banco di Brescia - Firenze Rugby 1931 arb. Cason (Rovigo) Fiamme Oro Roma â Pro Recco Rugby arb. Damasco (Napoli) Donelli Modena Rugby â Livorno Rugby ssd arb. Smiraldi (Torino) Serie A â Girone B â X giornata â 18.12.11 â ore 14.30 Autosonia Avezzano Rugby â Amatori Catania arb. Salvi (Prato) Novaco Alghero â Santa Margherita Valpolicella arb. Bono (Brescia) â ore 12.00 Romagna RFC â Zhermack Badia arb. Vivarini (Padova) Rubano Rugby â Unione R. Capitolina arb. Sandri (Udine) Gladiatori Sanniti â ASD Rugby Milano arb. Belvedere (Roma) â ore 12.30 Gruppo Padana Paese â ASD Amatori Rugby Capoterra arb. Marrama (Padova) â ore 14.00 SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI X TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Nazionale di Serie B in programma domenica 18 dicembre. SERIE B â GIRONE 1 â X TURNO - 18.12.2011 â ore 14.30 Banco San Giorgio CUS Genova â Rugby Rovato arb. Castagnoli (Livorno) Biella Rugby Club â Rugby Parabiago arb. Zimei (Roma) Rugby Alessandria â Asti Rugby 1981 arb. Rossi (Piacenza) BEF-eD VIIÂ° Rugby Torino â Ce.s.In. CUS Torino arb. Stacchi (Brescia) Rugby Lumezzane â Rugby Sondrio Sertori arb. Guerzoni (Ferrara) Riposa: Rugby Lecco SERIE B â GIRONE 2 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 Unione Rugby Tirreno â Amatori Parma Rugby arb. Bonacci (Roma) Rugby Colorno FC â Autosica Imola Rugby arb. Dabusti (Milano) Pierantoni Rugby Pesaro â Vasari Rugby Arezzo arb. Ruta (Perugia) CUS Perugia â Civitavecchia R. Cuntumcellae arb. Campobasso (Ancona) Unione Rugby Bolognese â Rugby Noceto FC arb. Costantino (Messina) Piacenza R. C. 1947 â U.R. Prato Sesto arb. Russo (Milano) SERIE B â GIRONE 3 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 AS Jesolo Rugby â TXT CUS Ferrara Rugby arb. Merendino (Parma) Dopla Rugby Casale â Villorba Rugby arb. Sgardiolo (Rovigo) Valsugana Rugby Padova â CUS Padova ASD arb. Boaretto (Rovigo) Fulvia Tour Rugby Villadose â Rangers Rugby Vicenza arb. Spadoni (Padova) Rugby Belluno â Volteco Ruggers Tarvisium arb. Rinaldi (Modena) DAK Rugby Mantova â Mirano 1957 arb. Armanini (Parma) SERIE B â GIRONE 4 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 CUS Roma â Colleferro Rugby 1965 arb. Di Blasio (Napoli) Gran Sasso Rugby â Rugby Rieti arb. De Martino (Napoli) Amatori R. Messina â Palermo R.C. 2005 arb. Marchese (Catania) A.P. Partenope Rugby â San Giorgio R. Reggio Calabria arb. Massa (Roma) Neroniana Anzio â ASD Frascati Mini Rugby 2001 arb. Mazza (Napoli) Rugby F.C. Segni â Primavera Rugby Ranalli (Sulmona) Â UFIICIO STAMPA Tel: +390645213112-14 Fax: +390645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
A BORDEAUX PER CRESCERE
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) DANILO
Redazione