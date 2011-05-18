Loading...

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 18.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 18 maggio 2011 SERIE A, SEMIFINALI DI RITORNO: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI Roma â Sono Roscini e Marrama gli arbitri delle semifinali di ritorno dei Play Off di Serie A. Il milanese Stefano Roscini Ã¨ stato designato dal CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, per dirigere il match in programma sabato al San Michele di Calvisano (BS) tra il XV locale del Cammi ed il Cosmo Haus Rugby Reggio. Nella gara di andata di domenica scorsa i lombardi hanno superato la formazione di Reggio 35 a 9. A Nicolosi (CT) si giocherÃ  il match fra le altre due pretendenti al Titolo di Squadra Campione dâItalia di Serie A 2010-2011, fra il San Gregorio ed il Consiel Firenze, superato nel match di andata dai siciliani 21 a 20. ArbitrerÃ  Stefano Marrama di Padova. A Milano e Badia si disputeranno, invece, le gare di ritorno dei play out per determinare le due ulteriori squadre retrocesse alla serie inferiore. Arbitreranno Mauro Dordolo (Udine) e Claudio Castagnoli (Livorno) Di seguito il calendario play off e play out: PLAY OFF SEMIFINALE RITORNO, 21/22.05.2011 21.05.2011, ore 20.00 CAMMI CALVISANO - COSMO HAUS RUGBY REGGIO, arb. Roscini (Milano) G.d.L. Cason (Rovigo) e Reale (Bari) Quarto Uomo: Chiesa (Milano) Classifica: Cammi Calvisano punti 5; Cosmo Haus Rugby Reggio punti 0.  22.05.2011, ore 15.30 SAN GREGORIO CATANIA - CONSIEL FIRENZE 1931, arb. Marrama (Padova) G.d.L. Blessano (Treviso) e Valbusa (Treviso) Quarto Uomo: Brescacin (Treviso) Classifica: San Gregorio Catania punti 4; Consiel Firenze punti 1. PLAY OUT (Ritorno)  22.05.2011, ore 15.30 AMATORI MILANO - ROCCIA RUBANO, arb. Castagnoli (Livorno) G.d.L. Bertelli (Brescia) e Laurenti (Bologna) Quarto Uomo: Mezzetti (Noceto) And. RUBANO RUGBY â AMATORI MILANO 37 â 10    RUGBY BADIA - GLADIATORI SANNITI, arb. Dordolo (Udine) G.d.L. Liperini (Padova) e Lento (Udine) Quarto Uomo: Favero (Treviso) And. GLADIATORI SANNITI â ZHERMACK RUGBY BADIA 26 â 14 Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
