LE FASCE DI MERITO PER IL SORTEGGIO DEI GIRONI DELLA HEINEKEN CUP 2011 / 2012
03/06/2011
[gallery] LE FASCE DI MERITO PER IL SORTEGGIO DEI GIRONI DELLA HEINEKEN CUP 2011 / 2012 Il Leinster, campione in carica della Heineken Cup, verrà inserito in un girone per primo durante il sorteggio per la composizione dei sei gironi della 17a edizione del torneo che si svolgerà martedí 7 giugno allo stadio di Twickenham . Il Leinster è anche al primo posto della classifica europea ERC che determina le diverse fasce di merito nelle quali le squadre qualificate per la massima competizione di rugby per club vengono ripartite. Assieme al Leinster nella prima fascia ci sono anche il Toulouse, Munster, i Leicester Tigers, i Cardiff Blues e il Biarritz Olympique. Le sei squadre della prima fascia verranno inserite nei sei diversi gironi e poi ogni girone sarà composto da una sola squadra per ogni fascia. Inoltre, nessun girone conterrà più di un club per federazione, ad eccezione dell’Inghilterra, giacché ci saranno sette squadre inglesi coinvolte nel torneo della prossima stagione. Il sorteggio inizierà il conto alla rovescia prima dell’inizio del torneo che raggiungerà il suo culmine con la 17a finale della Heineken Cup allo stadio di Twickenham il week-end dei 19/20 maggio 2010 CLUB PARTECIPANTI E FASCIE DI MERITO FASCIA 1 – Leinster, Toulouse , Munster , Cardiff Blues, Biarritz Olympique, Leicester Tigers FASCIA 2 – Northampton Saints, ASM Clermont Auvergne , Ospreys, Bath Rugby, Harlequins, LondonIrish FASCIA 3 – Ulster Rugby, Saracens, Gloucester Rugby, Glasgow Warriors, Scarlets, Edinburgh FASCIA 4 – Connacht Rugby, Benetton Treviso, Castres Olympique, Montpellier, Racing-Metro 92, Aironi Rugby SORTEGGIO DEI GIRONI Vi ricordiamo che sarà possibile intervistare e fotografiare le persone chiavi presenti all’evento. Parcheggio disponibile nel West Car Park . Rinfreschi serviti dalle ore 11.30. Un pranzo leggero verrà servito dopo il sorteggio. Il sorteggio verrà trasmesso in diretta su www.ercrugby.com EVENTO: Sorteggio dei gironi della Heineken Cup 2011 / 2012 DATA: Martedi 7 giugno 2011 ORA: dalle ore 11.30 per un inizio previsto a mezzogiorno. LUOGO: Live Room, Twickenham Stadium, 200 Whitton Road , Twickenham , TW2 7BA SARANNO PRESENTI: il Presidente dell’ERC Jean-Pierre Lux; il Direttore Generale dell’ERC Derek McGrath ; M.C. Ieuan Evans e dei membri delle squadre partecipanti. Per favore vogliate confermare la vostra presenza via email a [email protected]
