LE FIAMME OGGI AL &quot;MEMORIAL SEBASTIANI&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

25/08/2013

TITOLO
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

* *

*LE FIAMME A L’AQUILA PER IL “MEMORIAL LORENZO SEBASTIANI”*



*Roma* – Oggi, dalle 16,30, presso il complesso sportivo della Guardia di
Finanza a L’aquila, si svolgerà il terzo “Memorial Lorenzo Sebastiani”, un
quadrangolare organizzato dall’associazione “Amici di Lorenzo” per onorare
il ricordo del giovane pilone neroverde scomparso in occasione del sisma
che devastò la citta abruzzese il 6 aprile 2009.

A contendersi il torneo sul campo di Coppito saranno il Gran Sasso Rugby,
promossa quest’anno in A2, la Lazio 1927, le Fiamme Oro Rugby e i padroni
di casa de L’Aquila Rugby 1936.

I match dureranno 40 minuti, con due semifinali e due finali per 3°-4°
posto e per 1° e 2°.

“Sarà la nostra prima uscita stagionale – ha detto l’allenatore delle
Fiamme, Pasquale Presutti – durante la quale potrò vedere all’opera molti
dei miei ragazzi e testarne il grado di preparazione. Certo, non mi aspetto
di trarre grandi indicazioni perché siamo ancora in una fase iniziale, ma
sono certo che qualche spunto lo troverò. Questo torneo per me ha un
significato profondo perché, essendo nato da queste parti, sento vicina
questa terra cui appartengo e in cui ho ancora tanti amici. Lorenzo è un
simbolo e vogliamo ricordarlo tutti giocando per lui che ha dato tanto a
questo sport e alla sua città. Ma ricordarlo significa anche riportare
l’attenzione su dei problemi che qui ancora non sono stati risolti”.

Sono due le formazioni che coach Presutti schiererà questo pomeriggio sul
campo di Coppito:



*Team 1*

Calandro, Valcastelli, Sapuppo, Massaro, De Gaspari, Boarato, Marinaro,
Balsemin, Rosa, Vedrani, Perrone, Cazzola, Duca, Vicerè (cap.), Gentili



*Team 2*

Gasparini, Mariani, Sapuppo, Forcucci (cap.), Andreucci, Canna, Vassallo,
Amenta, Zitelli, Vedrani, Mammana, Perrone, Di Stefano, Moscarda, Naka



*25 agosto 2013*


*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Redazione

Redazione

