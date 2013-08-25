LE FIAMME OGGI AL &quot;MEMORIAL SEBASTIANI&quot;

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **LE FIAMME A L’AQUILA PER IL “MEMORIAL LORENZO SEBASTIANI”**Roma* – Oggi, dalle 16,30, presso il complesso sportivo della Guardia diFinanza a L’aquila, si svolgerà il terzo “Memorial Lorenzo Sebastiani”, unquadrangolare organizzato dall’associazione “Amici di Lorenzo” per onorareil ricordo del giovane pilone neroverde scomparso in occasione del sismache devastò la citta abruzzese il 6 aprile 2009.A contendersi il torneo sul campo di Coppito saranno il Gran Sasso Rugby,promossa quest’anno in A2, la Lazio 1927, le Fiamme Oro Rugby e i padronidi casa de L’Aquila Rugby 1936.I match dureranno 40 minuti, con due semifinali e due finali per 3°-4°posto e per 1° e 2°.“Sarà la nostra prima uscita stagionale – ha detto l’allenatore delleFiamme, Pasquale Presutti – durante la quale potrò vedere all’opera moltidei miei ragazzi e testarne il grado di preparazione. Certo, non mi aspettodi trarre grandi indicazioni perché siamo ancora in una fase iniziale, masono certo che qualche spunto lo troverò. Questo torneo per me ha unsignificato profondo perché, essendo nato da queste parti, sento vicinaquesta terra cui appartengo e in cui ho ancora tanti amici. Lorenzo è unsimbolo e vogliamo ricordarlo tutti giocando per lui che ha dato tanto aquesto sport e alla sua città. Ma ricordarlo significa anche riportarel’attenzione su dei problemi che qui ancora non sono stati risolti”.Sono due le formazioni che coach Presutti schiererà questo pomeriggio sulcampo di Coppito:*Team 1*Calandro, Valcastelli, Sapuppo, Massaro, De Gaspari, Boarato, Marinaro,Balsemin, Rosa, Vedrani, Perrone, Cazzola, Duca, Vicerè (cap.), Gentili*Team 2*Gasparini, Mariani, Sapuppo, Forcucci (cap.), Andreucci, Canna, Vassallo,Amenta, Zitelli, Vedrani, Mammana, Perrone, Di Stefano, Moscarda, Naka*25 agosto 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito