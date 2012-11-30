Loading...

LE FIAMME ORO ONORANO IL RICORDO DI STEFANO CASOTTI

Redazione Avatar

di Redazione

30/11/2012

TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 61 del 30.11.2012

 

ANNUNCIATA LA  FORMAZIONE DELLA VEA FEMI-CZ

LE FIAMME ORO ONORANO IL RICORDO DI STEFANO CASOTTI

 

Al termine della rifinitura del venerdì mattina Polla Roux ha annunciato la formazione chiamata ad affrontare le Fiamme Oro.

Rispetto alle previsioni di ieri si registra la presenza di Gatto al tallonaggio e di Menon schierato centro a fianco di Sevealii. Datola e Van Niekerk trovano posto in panchina.

Questa la formazione: Basson; Pedrazzi, Menon, Sevealii, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Jones, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Gatto, Quaglio. A disposizione: Anouer, Datola, Lombardi, Cecchetti, Zorzi, Zanirato, Van Niekerk, Maran.

Da segnalare liniziativa delle Fiamme Oro che nellincontro di domani ritireranno la maglia n. 10 che fu di Stefano Casotti.

Un gesto che rinnova il ricordo di un ragazzo meraviglioso, tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale avvenuto a pochi passi da casa, che è rimasto nel cuore della famiglia cremisi e di tutti i tifosi della Rugby Rovigo.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
CONTRO IL ROVIGO LE FIAMME RITIRANO LA MAGLIA NUMERO 10

