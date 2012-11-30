LE FIAMME ORO ONORANO IL RICORDO DI STEFANO CASOTTI
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
ANNUNCIATA LA FORMAZIONE DELLA VEA FEMI-CZ
LE FIAMME ORO ONORANO IL RICORDO DI STEFANO CASOTTI
Al termine della rifinitura del venerdì mattina Polla Roux ha annunciato la formazione chiamata ad affrontare le Fiamme Oro.
Rispetto alle previsioni di ieri si registra la presenza di Gatto al tallonaggio e di Menon schierato centro a fianco di Sevealii. Datola e Van Niekerk trovano posto in panchina.
Questa la formazione: Basson; Pedrazzi, Menon, Sevealii, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Jones, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Gatto, Quaglio. A disposizione: Anouer, Datola, Lombardi, Cecchetti, Zorzi, Zanirato, Van Niekerk, Maran.
Da segnalare liniziativa delle Fiamme Oro che nellincontro di domani ritireranno la maglia n. 10 che fu di Stefano Casotti.
Un gesto che rinnova il ricordo di un ragazzo meraviglioso, tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale avvenuto a pochi passi da casa, che è rimasto nel cuore della famiglia cremisi e di tutti i tifosi della Rugby Rovigo.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
