Le Fiamme Oro Rugby battono fuori casa il Rugby Banco di Brescia (tabellino)
di Redazione
15/10/2011
III giornata Serie A, Girone 1
Rugby Banco di Brescia – Fiamme Oro Rugby 24-36 (pt 10-36) (1-5)IL TABELLINO Rugby Banco di Brescia: 15 Masgoutiere Alberto (25' St Quaranta); 14 Locatelli Mattia; 13 Secchi Villa Luigi; 12 Squizzato Matteo; 11 Bonifazi Alberto (37' St Bonari); 10 Secchi Villa Giovanbattista (15' Gabba); 9 Prezioso Jorge; 8 Scotuzzi Enrico; 7 Rizzotto Matteo (Cap); 6 Romano Mattia (15' Cuello); 5 Pola Giacomo (9' St Pedrazzani); 4 Miglietti Davide; 3 Trevisani Paolo (4' St Volpari) ; 2 Romano Daniele (1' St Cairo); 1 Cherubini Alessandro (30' St Anselmi) Fiamme Oro Rugby: 15 Sapuppo Giuseppe; 14 De Gaspari Marcello; 13 Massaro Giovanni; 12 Forcucci Daniele (1' St Moscarda) ; 11 Mariani Roberto (Cap); 10 Benetti Nicola; 9 Martinelli Luca (4' St Calandro); 8 Cerasoli Carlo; 7 Vedrani Damiano; 6 Zitelli Matteo (2' St Flammini); 5 Santelli Lorenzo; 4 Riedi Francesco; 3 Pettinari Mirko; 2 Vicerè Valerio (30' St Lombardo); 1 Cocivera Fabio (2' St Di Stefano All. Sven Valsecchi – Rocco Salvan Marcatori: p.t. 8' cp Benetti 0-3; 17' m Sapuppo 0-8; 20' m Rizzotto 5-8; 25' m Vicerè tr Benetti 5-15; 30' m Vicerè tr Benetti 5-22; 33' m Prezioso 10-22; 35' m Cerasoli tr Benetti 10-29; 39' m Martinelli tr Benetti 10-36; s.t 21' m Gabba tr Bonifazi 17-36; 41' m Pedrazzani tr Prezioso 24-36 Arbitro Cason (Rovigo) Punti classifica: Rugby Banco di Brescia 1 - Fiamme Oro Rugby 5 Brescia, 15 ottobre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
