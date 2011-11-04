Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Le Fiamme Oro Rugby ospiti a Radio Manà Manà

Redazione Avatar

di Redazione

04/11/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Domani sabato 5 novembre alle 19,00, il preparatore atletico delle Fiamme Oro Rugby, Riccardo Di Maio, sarà ospite della trasmissione radiofonica “Stadio Flaminio: l’ora del rugby”, condotta da Roberto Parretta su Radio Manà Manà (FM 89,3 Mhz.). Il programma potrà essere seguito anche in streaming, collegandosi al sito internet www.radiomanamana.it Roma, 4 novembre 2011

Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. IL RUGBY LIVORNO BATTE L'ACCADEMIA

Articolo Successivo

RABODIRECTPRO12 DA NOVEMBRE IN DIRETTA RAI SPORT

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019