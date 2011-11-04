Le Fiamme Oro Rugby ospiti a Radio Manà Manà
di Redazione
04/11/2011
Domani sabato 5 novembre alle 19,00, il preparatore atletico delle Fiamme Oro Rugby, Riccardo Di Maio, sarà ospite della trasmissione radiofonica “Stadio Flaminio: l’ora del rugby”, condotta da Roberto Parretta su Radio Manà Manà (FM 89,3 Mhz.). Il programma potrà essere seguito anche in streaming, collegandosi al sito internet www.radiomanamana.it Roma, 4 novembre 2011
Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. IL RUGBY LIVORNO BATTE L'ACCADEMIA
Articolo Successivo
RABODIRECTPRO12 DA NOVEMBRE IN DIRETTA RAI SPORT
Redazione