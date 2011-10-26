Le Fiamme Oro Rugby ospiti dell'Art Forum Würth

Giovedì 27 ottobre, le Fiamme Oro Rugby saranno ospiti dell’Art Forum del Gruppo Würth, l’azienda leader mondiale nella distribuzione di prodotti che vanno dalla minuteria metallica e plastica all’utensileria, dall’abbigliamento per antinfortunistica ai sistemi di immagazzinamento ed allestimenti per officine. Con più di 60.000 collaboratori e 425 società in 86 Paesi del mondo, la Würth, grazie alla sensibilità artistica del professor Reinhold Würth, appassionato collezionista di arte moderna e contemporanea, ha da molti anni promosso e sostenuto progetti di varia natura in ambito artistico, scientifico, formativo ed educativo. La Collezione Würth comprende soprattutto opere del XX e del XXI secolo e conta più di 14.000 opere di pittura, scultura e grafica. Domani i giocatori e lo staff della squadra della Polizia di Stato visiteranno l’esposizione presso lo stabilimento Würth di Capena (Roma) dove saranno anche ospiti per un pranzo in azienda. Le Fiamme Oro Rugby desiderano ringraziare il responsabile marketing della Würth Italia Norman Atz e la responsabile dell’Art Forum Tania Zepf, per aver reso possibile questo incontro tra sport, arte, azienda e legalità Roma, 26 ottobre 2011

Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby