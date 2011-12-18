LE FIAMME ORO TRAVOLGONO IL RECCO 42 A 0

Missione compiuta per le Fiamme Oro che, ad una settimana dalla sconfitta patita a Udine si riscattano travolgendo la Pro Recco Rugby con un perentorio 42 a zero, che lascia poco spazio alle considerazioni. Questa volta la determinazione e il gioco superiore in ogni reparto dei ragazzi di Valsecchi e Salvan hanno fatto la differenza in campo, nonostante le condizioni atmosferiche avverse. È Damiano Vedrani ad aprire le marcature al 7’ dopo una maul di circa 20 metri. Che la giornata non sia favorevole agli ospiti lo denotano anche le numerose touche a favore sbagliate e una netta inferiorità anche nei raggruppamenti. Nicola Benetti, oggi schierato mediano di mischia, al 16’ mette a segno altri tre punti dalla piazzola portando lo score sul 10 a zero per i padroni di casa. Il freddo e la pioggia battente di certo non favoriscono il gioco e, i palloni resi particolarmente scivolosi dall’acqua, rendono difficile il possesso da ambo le parti. Al 29’ è Marco Rosa a depositare il pallone oltre la linea di meta, dopo un’azione alla mano lungo tutta la larghezza del campo di gioco. La trasformazione di Nicola Benetti fissa il punteggio sul 17 a zero. In chiusura della prima frazione c’è ancora tempo per altri sette punti delle Fiamme, che portano la firma di Carlo Cerasoli (una bella meta di forza) e di Nicola Benetti. Il tabellone segna 24 a 0, punteggio che chiude il primo tempo. Nonostante le numerose sostituzioni degli ospiti, la musica non cambia anche nei secondi quaranta minuti. Al 12’ della ripresa l’apertura cremisi Ettore Boarato mette a segno altri tre punti con un drop. Otto minuti dopo l’estremo delle Fiamme, Guido Barion, segna altri 5 punti sullo score, portando il punteggio sul 32 a 0 per i padroni di casa. Gli Squali oramai hanno tirato i remi in barca e al 27’ Marcello De Gaspari, dopo una corsa di 40 metri circa e numerose finte, schiaccia il pallone oltre la linea. 37 a 0 per le Fiamme. Nonostante il punteggio largamente acquisito, il XV cremisi non tira il fiato e continua a produrre gioco. È il flanker delle Fiamme Alessandro Maestri a segnare il punto da knock-out con l’ultima meta allo scadere. Il signor Carlo Damasco decide che le ostilità possono anche chiudersi e manda le squadre negli spogliatoi con il punteggio finale di 42 a 0 per il team della Polizia di Stato. Alla fine del match, l’ambasciatore della Repubblica di Georgia Constantin Gabashvili, oggi presente sugli spalti, ha premiato Matteo Zitelli come “Man of the match”. “Ho visto la reazione dei ragazzi dopo la sconfitta di domenica scorsa – ha commentato l’allenatore cremisi Valsecchi – e mi è piaciuta, soprattutto per la concentrazione che hanno saputo tenere dall’ingresso in campo, fino alla fine del match. Se vogliamo andare avanti così in questo campionato ed ottenere il risultato che ci siamo prefissati ad inizio stagione, questo è l’atteggiamento che dobbiamo tenere sempre”.Barion De Gaspari, Sapuppo (29’ st Massaro), Forcucci, Rosa (20’ st Andreucci), Boarato (29’ st Martinelli), Benetti, Cerasoli, Zitelli, Vedrani (18’ st Maestri), Cazzola, Riedi, Cerqua (28’ st Pettinari), Moscarda (28’ st Lombardo), Cocivera (20’ st Gasparini) A disp: Flammini All. Sven Valsecchi – Rocco SalvanDel Ry, Cinquemani (1’ st Besio), Bisso, Torchia (1’ st Zanzotto), Gregorio, Ansaldi, Viallagra, Salsi, Tonini, Giorgi, Bonfrate, Metaliaj (13’ st Vallarino), Galli (18’ st Sciacchitano), Hobbs (1’ st Casareto), Noto A disp: Lopez, Agniel, Orlandi. All. Lisandro Villagra: Primo Tempo: 7’ m Vedrani tr Benetti (7-0); 16’ cp Benetti (10-0); 29’ m Rosa tr Benetti (17-0); 37’ m Cerasoli tr. Benetti (24-0) Secondo tempo: 12’ dp Boarato (27-0); 20’ m Barion (32-0) nt; 27 m De Gaspari nt (37-0); 36’ m Maestri nt (42-0).Damasco di Napoli: 350 ca.: Matteo Zitelli.

Roma, 18 dicembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby