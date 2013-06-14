LE FIAMME PER IL &quot;ROMA SEVEN&quot;

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **L’AVVENTURA DELLE FIAMME AL “ROMA SEVEN” **INIZIA CONTRO GLI SPRINGBOKS ** **Valsecchi: “Arriviamo a quest’ultimo impegno della stagione con la stessaserenità ed entusiasmo con cui abbiamo affrontato il primo campionato diEccellenza quest’anno. È un torneo difficile, ma daremo come sempre ilmassimo”** **Roma* – Parte oggi alle 11, sul campo dell’Unione Rugby Capitolina,l’avventura delle Fiamme Oro Rugby nel “Roma Seven”, il torneointernazionale di rugby a 7 giunto alla 12^ edizione.I Cremisi, inseriti nella pool A insieme alla Nazionale sudafricana, aglisvizzeri del “Geneva Barbarians” e ai “Clandestinos” argentini, sonochiamati all’ultimo impegno della stagione 2012-2013. Il team a sette dellaPolizia di Stato aprirà la manifestazione incontrando, nella prima partita,proprio la selezione nazionale degli Spingboks, trionfatrice negli IRBSeven Series.Le Fiamme non partono, chiaramente, con i favori del pronostico, ma coachSven Valsecchi, cui è stata affidata la guida tecnica della selezione,dichiara di affrontare l’impegno in questo torneo con la stessa serenitàcon cui il XV della Polizia di Stato ha affrontato la prima stagione inEccellenza: “In questo torneo – ha detto Valsecchi – sono presenti squadreche da anni giocano il rugby a 7 e, per questo, sicuramente più rodate dinoi. Affrontiamo questa esperienza con serenità e con la voglia e laconsapevolezza che in campo daremo il massimo; e, magari, qualche buonrisultato sono certo che verrà. Il rugby a 7 è una realtà in molti Paesi,qui da noi sta facendo buoni passi, ma ancora siamo lontani da nazioni chehanno dedicato a questa specialità un lavoro più intenso”.Il coach cremisi, per il Roma Seven, ha convocato 15 giocatori: CarloCanna, Simone Andreucci, Nicola Benetti, Morgan Vassallo, FedericoD’Angelo, Simone Marinaro, Guido Barion, Fabrizio Frezza, Matteo Zitelli,Giovanni Massaro, Alberto Cazzola, Alessandro Maestri, Ettore Boarato, LucaCalandro e Marcello De Gaspari.Appuntamento, dunque, per venerdì 14 giugno alle 11,10 sul campodell’Unione Rugby Capitolina in via Flaminia 867.* **Roma, 14 giugno 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito