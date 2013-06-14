LE FIAMME PER IL &quot;ROMA SEVEN&quot;

LE FIAMME PER IL "ROMA SEVEN"
di Redazione
14/06/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 114_12-13 - FFOO AL ROMA SEVEN.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*L’AVVENTURA DELLE FIAMME AL “ROMA SEVEN” *
*INIZIA CONTRO GLI SPRINGBOKS *
* *
*Valsecchi: “Arriviamo a quest’ultimo impegno della stagione con la stessa
serenità ed entusiasmo con cui abbiamo affrontato il primo campionato di
Eccellenza quest’anno. È un torneo difficile, ma daremo come sempre il
massimo”*
* *
*Roma* – Parte oggi alle 11, sul campo dell’Unione Rugby Capitolina,
l’avventura delle Fiamme Oro Rugby nel “Roma Seven”, il torneo
internazionale di rugby a 7 giunto alla 12^ edizione.
I Cremisi, inseriti nella pool A insieme alla Nazionale sudafricana, agli
svizzeri del “Geneva Barbarians” e ai “Clandestinos” argentini, sono
chiamati all’ultimo impegno della stagione 2012-2013. Il team a sette della
Polizia di Stato aprirà la manifestazione incontrando, nella prima partita,
proprio la selezione nazionale degli Spingboks, trionfatrice negli IRB
Seven Series.
Le Fiamme non partono, chiaramente, con i favori del pronostico, ma coach
Sven Valsecchi, cui è stata affidata la guida tecnica della selezione,
dichiara di affrontare l’impegno in questo torneo con la stessa serenità
con cui il XV della Polizia di Stato ha affrontato la prima stagione in
Eccellenza: “In questo torneo – ha detto Valsecchi – sono presenti squadre
che da anni giocano il rugby a 7 e, per questo, sicuramente più rodate di
noi. Affrontiamo questa esperienza con serenità e con la voglia e la
consapevolezza che in campo daremo il massimo; e, magari, qualche buon
risultato sono certo che verrà. Il rugby a 7 è una realtà in molti Paesi,
qui da noi sta facendo buoni passi, ma ancora siamo lontani da nazioni che
hanno dedicato a questa specialità un lavoro più intenso”.
Il coach cremisi, per il Roma Seven, ha convocato 15 giocatori: Carlo
Canna, Simone Andreucci, Nicola Benetti, Morgan Vassallo, Federico
D’Angelo, Simone Marinaro, Guido Barion, Fabrizio Frezza, Matteo Zitelli,
Giovanni Massaro, Alberto Cazzola, Alessandro Maestri, Ettore Boarato, Luca
Calandro e Marcello De Gaspari.
Appuntamento, dunque, per venerdì 14 giugno alle 11,10 sul campo
dell’Unione Rugby Capitolina in via Flaminia 867.
* *
*Roma, 14 giugno 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Redazione