LE FIAMME SI AGGIUDICANO IL TRIANGOLARE CON LAZIO E PRATO
30/08/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY
**LE FIAMME SI AGGIUDICANO IL TRIANGOLARE CON LAZIO E PRATO*
*Roma* – Con un pareggio contro la Lazio e la vittoria sui Cavalieri Prato,
le Fiamme Oro Rugby si aggiudicano il triangolare giocato sul sintetico del
“Gelsomini”.
Ad aprire le ostilità le due squadre romane che, nei 40 minuti di gioco,
mettono a segno una meta a testa (entrambe trasformate) per tempo e
chiudono l’incontro sul 7 a 7.
Il secondo match tra i Tuttineri e la Lazio, vede i toscani uscire
vittoriosi dal campo 21 a 7, tre mete trasformate a una.
A chiudere il triangolare, secondo test precampionato per i Cremisi, la
partita tra i padroni di casa e i toscani allenati dal romano Carlo
Pratichetti. Sono le Fiamme a portare a casa la vittoria con il punteggio
finale di 17 a 12.
*“Siamo ancora in fase di preparazione – ha dichiarato coach Presutti – ma
posso dire di aver visto dei progressi rispetto al quadrangolare giocato la
settimana scorsa a L’Aquila”.*
Sabato 7 settembre, sul campo dell’Unione Rugby Capitolina, ultimo test
precampionato per i Cremisi che insieme alla Lazio si giocheranno il trofeo
dedicato a Brendan Lynch, il pilone dell’Urc scomparso tragicamente in un
incidente stradale.
*I TABELLINI*
*Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927: 7-7 (pt. 7-0)*
m. Cerqua tr. Canna; m. Fabiani tr. Bruni
*Lazio Rugby 1927 v I Cavalieri Prato: 7-21 (pt. 0-14)*
m. Falsaperla tr. Falsaperla; m. De Gregori tr. Falsaperla; m. Rubini tr.
Rubini; m. Souare tr. Browne
*Fiamme Oro Rugby v I Cavalieri Prato: 17-12 (pt. 10-0)*
m. De Gaspari; m. Amenta; m. Giovanchelli; m. Sapuppo tr. Boarato; meta
tecnica Prato tr.
*30 agosto 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
