*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**LE FIAMME SI AGGIUDICANO IL TRIANGOLARE CON LAZIO E PRATO**Roma* – Con un pareggio contro la Lazio e la vittoria sui Cavalieri Prato,le Fiamme Oro Rugby si aggiudicano il triangolare giocato sul sintetico del“Gelsomini”.Ad aprire le ostilità le due squadre romane che, nei 40 minuti di gioco,mettono a segno una meta a testa (entrambe trasformate) per tempo echiudono l’incontro sul 7 a 7.Il secondo match tra i Tuttineri e la Lazio, vede i toscani uscirevittoriosi dal campo 21 a 7, tre mete trasformate a una.A chiudere il triangolare, secondo test precampionato per i Cremisi, lapartita tra i padroni di casa e i toscani allenati dal romano CarloPratichetti. Sono le Fiamme a portare a casa la vittoria con il punteggiofinale di 17 a 12.*“Siamo ancora in fase di preparazione – ha dichiarato coach Presutti – maposso dire di aver visto dei progressi rispetto al quadrangolare giocato lasettimana scorsa a L’Aquila”.*Sabato 7 settembre, sul campo dell’Unione Rugby Capitolina, ultimo testprecampionato per i Cremisi che insieme alla Lazio si giocheranno il trofeodedicato a Brendan Lynch, il pilone dell’Urc scomparso tragicamente in unincidente stradale.*I TABELLINI**Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927: 7-7 (pt. 7-0)*m. Cerqua tr. Canna; m. Fabiani tr. Bruni*Lazio Rugby 1927 v I Cavalieri Prato: 7-21 (pt. 0-14)*m. Falsaperla tr. Falsaperla; m. De Gregori tr. Falsaperla; m. Rubini tr.Rubini; m. Souare tr. Browne*Fiamme Oro Rugby v I Cavalieri Prato: 17-12 (pt. 10-0)*m. De Gaspari; m. Amenta; m. Giovanchelli; m. Sapuppo tr. Boarato; metatecnica Prato tr.*30 agosto 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito