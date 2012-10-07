LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI DELLA SFIDA DI VENERDI TRA ZEBRE E OSPREYS
di Redazione
07/10/2012
LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI DELLA SFIDA DI VENERDI TRA ZEBRE E OSPREYS Parma - Le interviste ai protagonisti della sfida di venerdì sera allo stadio XXV Aprile di Parma valida per il sesto turno della RaboDirect PRO12 tra le Zebre ed i campioni in carica, gli Ospreys, che si sono imposti per 34 a 16 ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-ospreys-16-34-parma/ ). Dopo un inizio un po’ difficile dove i gallesi hanno messo pressione alle Zebre costrette nella propria metà campo, la formazione bianconera ha preso le misure al match senza però riuscire a completare la rimonta. Mauro Bergamasco :”Siamo partiti un po’ contratti perché avevamo una grossa aspettativa di ripetere la perfomance della settimana scorsa contro una squadra molto forte come gli Ospreys. Poi siamo riusciti a trovare il gioco con un po’ di ordine segnando una meta nella ripresa ritrovando sostegno ed un gioco adeguato. A questo livello capita che gli errori di troppi ti penalizzino con punti subiti. Oggi non ci serviva perché siamo coscienti di lavorare moltissimo in un’ottima direzione. Siamo delusi perché non volevamo questo gap nel risultato: volevamo far molto meglio ed avevamo preparato una gara diversa. Dall’inizio ad oggi abbiamo fatto solo passi in avanti, le persone che non lavorano con noi quotidianamente perdono questi dettagli. Sono 3 mesi che stiamo insieme lavorando moltissimo. La settimana scorsa abbiamo raccolto alcuni frutti ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-sconfitte-misura-warriors-primo-punto/ ), oggi li abbiamo lasciati per strada però vi assicuro che stiamo migliorando. Non è ancora sufficiente per vincere queste partite ma crediamo che nel medio periodo potremo dire la nostra” Le parole del migliore in campo di venerdì sera, l’apertura gallese Dan Biggar ( http://www.ospreysrugby.com/rugby/fixtures/squad_seniors.php?player=85297&includeref=dynamic ), autore di 25 punti :”Siamo stati ben impressionati dalle Zebre. Una buona squadra che ha all’interno giocatori con esperienza. Hanno i mezzi per crescere. Nel secondo tempo siamo calati e ne hanno approfittato, dobbiamo dare loro credito per la pressione che ci hanno messo nella ripresa. Nonostante i risultati non certo buoni per loro, hanno avuto un ottimo spirito ed una mentalità lodevole. Per noi è sempre un piacere venire in Italia e giocare qui, spero di tornare a Parma ancora tante volte e giocare buone partite come stasera”. Biggar ha ricevuto il premio come “Man of the match” da Marzio Ferrari di CONAD, la catena di supermercati nuovo sponsor della franchigia delle Zebre ( http://www.zebrerugby.eu/conad-centro-nord-nuovo-sponsor-zebre-rugby/ ): entusiasta dell’evento di venerdì sera allo stadio XXV Aprile di Parma :” La partita è stata stupenda, sono felice a nome di CONAD di essere al fianco delle Zebre ( https://www.facebook.com/photo.php?fbid=377243665684770&set=a.347601281982342.77110.328293837246420&type=1&theater ) e di poter premiare il man of the match Biggar. Essere qua stasera è stato uno spettacolo meraviglioso” Non nasconde la propria delusione il capitano delle Zebre Gonzalo Garcia che commenta una partita difficile dove è uscito il divario rispetto ai campioni in carica della RaboDirect PRO12 :”Sono personalmente molto deluso soprattutto per il primo tempo dove non siamo riusciti a fare il gioco che stiamo cercando di costruire in allenamento. Nel secondo tempo c’è stato un cambiamento ma contro questo tipo di squadre non puoi recuperare se concedi il primo tempo così. Teniamo tanto a questo gruppo, continueremo a lavorare ed andare avanti. Ogni gara per noi è difficile, qualcuno diceva che il nostro inizio era più fattibile ma tutte le formazioni sono molto forti e per noi sarà sempre una guerra. Speriamo d’aver imparato la lezione di questa partita: non buttare più il primo tempo”. L’italo-argentino commenta poi il suo calcio da oltre metà campo, un gesto tecnico d’assoluto livello che lo ha visto centrare i pali sia a Glasgow che contro gli Ospreys :”Mi sto allenando su questi calci lunghi, neanch’io credevo di poterne essere all’altezza. Il nostro direttore tecnico Christian Gajan mi ha dato tanta fiducia dicendomi di calciare. Devo migliorare anche su questo aspetto ma con fiducia da parte della squadra.” Ecco allora le impressioni del direttore tecnico delle Zebre, ( http://www.zebrerugby.eu/gajan-intervista-conferenza-stampa-post-zebre-ospreys/ ) Christian Gajan, che analizza la performance della propria squadra a conclusione della partita persa in casa contro gli Ospreys : “Nel primo tempo, inutile nasconderlo, non siamo mai stati in partita. Non ci sono scuse, siamo stati inefficaci in ogni fase di gioco, non abbiamo contestato i palloni a terra, abbiamo commesso troppi falli e siamo stati puniti. Dobbiamo capire il perché sia accaduto, non è la prima volta. Abbiamo anche commesso troppi falli, a questo livello non si possono concedere due cartellini gialli e venti minuti di superiorità ad un avversario come gli Ospreys. A metà gara – ha detto il tecnico francese delle Zebre – siamo riusciti a rientrare in partita, mostrato volontà e buon gioco: la meta di Redolfini è arrivata a conclusione di un’ottima manovra. Avremmo potuto rientrare pienamente in partita ma il secondo giallo e la loro terza meta hanno chiuso i giochi. Peccato perché avevamo di fronte un avversario più forte di noi, ma avremmo potuto anche mettere i gallesi maggiormente in difficoltà”. Anche segnali positivi per la giovane franchigia bianconera in vista degli impegni futuri :“Di positivo – ha concluso Gajan – c’è che sicuramente la squadra ha fatto vedere, seppur a tratti, di essere in grado di poter essere competitiva a questo livello anche se molti giocatori devono ancora maturare e stiamo lavorando perché questo accada. Ecco, il lavoro e l’impegno non verranno mai meno: lo dobbiamo anche al pubblico, sempre numeroso in queste prime uscite casalinghe”. Chiusura con le parole del coach degli avanti gallesi Humpries ( http://www.ospreysrugby.com/news/5660.php ) :”Parma è un campo difficile, le Zebre ci hanno dato battaglia in ogni parte del terreno di gioco. Abbiamo giocato con buona intensità, calando nella prima parte del secondo tempo permettendo alle Zebre di rientrare in partita. Abbiamo risposto bene con disciplina e rispetto del piano di gioco. Una buona prestazione in una serata assolutamente piacevole.”Le Zebre torneranno al lavoro domani lunedì 8 Ottobre per preparare l’esordio stagionale in Heineken Cup ( http://www.zebrerugby.eu/heineken-cup-calendario/ ), la principale coppa europea per club. Sabato alle 14.35 allo stadio XXV Aprile per il primo turno della Pool 3 le Zebre ospiteranno la formazione irlandese del Connacht ( http://www.ercrugby.com/ita/partite/heineken_cup.php?section=overview&fixid=174179 ). L’altra sfida del girone si terrà a Londra dove al Twickenham Stoop i campioni della Premiership, gli Harlequins, ospiteranno i francesi del Biarritz Olympique. Leonardo Mussini
