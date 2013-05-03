LE INTERVISTE POST PARTITA CON BORTOLAMI E SOLE
di Redazione
03/05/2013
BORTOLAMI :”BUONA PROVA DECISA DALL’INDISCIPLINA DEL SECONDO TEMPO”. SOLE, MIGLIORE IN CAMPO, : ”GRAZIE AL RUGBY ITALIANO”. Parma - Al termine dell’ultima sfida stagionale delle Zebre allo stadio XXV Aprile di Parma abbiamo incontrato le due seconde linee bianconere che hanno commentato la gara contro Munster. La formazione irlandese, semifinalista dell’ultima Heineken Cup, si è imposta nel finale per 27-25 dopo che la formazione di Gajan era tornata negli spogliatoi in vantaggio 22-14 ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-il-congedo-e-una-beffa-munster-passa-a-parma-nel-finale-25-27/ ) lasciando la franchigia federale senza vittorie nella sua prima stagione agonistica. Il capitano Marco Bortolami fa una disamina obiettiva della sfida ponendo l’attenzione sulla disciplina, costata molto cara ai bianconeri nella ripresa :”Un peccato perché qualche episodio ci penalizza questa sera perdendo solo di due punti. Il primo tempo regaliamo due mete con una difesa soffice. Oggi è stata una delle ultime partite migliori degli ultimi tempi, certamente da quando sono rientrato io a febbraio. Un po’ più di disciplina nel secondo tempo ci avrebbe fatto comodo. Ripartiremo da qui per la prossima stagione consci che la base è sicuramente migliore di quella di partenza la scorsa estate.” . La seconda linea padovana, otto presenze al rientro dall’infortunio in questa stagione, ha però tanta fiducia per la prossima stagione che prenderà il via a luglio con la preparazione :”Oggi abbiamo giocato alla pari con una formazione che è arrivata in semifinale di Heineken Cup: dobbiamo aver fiducia nel lavoro e lavorare duro perché ci sono enormi margini di miglioramento e solo il duro lavoro paga a questo livello. Molti giovani esordienti hanno capito quest’anno cos’è questo livello; sono cresciuti anche se non è ancora sufficiente. Sono fiducioso, dobbiamo confermare questi segnali di miglioramento”. Compagno di reparto di Bortolami questa sera, dopo il forfait dei due italo-sudafricani Geldenhuys e Van Vuren, è stato Josh Sole premiato anche come migliore in campo questa sera. L’italo-neozelandese nativo di Hamilton ha disputato la sua ultima gara in Italia dopo otto stagioni dove ha vestito anche la maglia azzurra per 47 volte :”E’ stata un’esperienza incredibile per me qui in Italia, sono cresciuto tanto nel rugby in questo paese soprattutto in nazionale grazie ai tecnici Berbizier e Mallett. Anche quest’anno alle Zebre in una rosa con molti giovani sono cresciuto con loro: ci sono tanti bravi ragazzi e bravi allenatori come Gajan, Troncon e Troiani. Oggi, come in tante partite nella stagione, abbiamo peccato nella disciplina. Non è mancata mai la voglia: è stato un problema di disciplina soprattutto nel secondo tempo. A questo livello contro una squadra come Munster è impossibile vincere. Torno in Nuova Zelanda e giocherò nel campionato nazionale neozelandese da fine Agosto ad Ottobre. Una scelta fatta con e per la mia famiglia”. Leoardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Articolo Precedente
UNDER 16. FASE NAZIONALE. RISULTATI TERZA GIORNATA
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] UNDER 23, LE FORMAZIONI PER LA FINALE DI DOMENICA A CALVISANO
Redazione