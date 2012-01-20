Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

LE PICCOLE FIAMME CRESCONO CON NOI

Redazione Avatar

di Redazione

20/01/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY Le piccole Fiamme crescono con noi

La prima squadra delle Fiamme Oro Rugby è sempre più vicina ai ragazzi del settore giovanile. Dopo il successo di domenica dell'U12 nel concentramento di Viterbo, i tecnici Andrea Pelliccione e Simone Andreucci daranno la possibilità a due piccoli atleti, che si sono maggiormente distinti, di vivere una giornata insieme ai più grandi, in occasione dell'incontro casalingo contro il Modena. In questo modo i ragazzi avranno possibilità di vivere da vicino tutti i preparativi di una gara importante come quella di domenica 22 e di toccare con mano il rugby di alto livello.

Roma, 20 gennaio 2012 Andrea Pelliccione – Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

A BAYONNE PER CONTINUARE A CRESCERE

Articolo Successivo

APERTE CURVE E DISTINTI ALTI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019