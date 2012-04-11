Loading...

LE SEMIFINALI DI ANDATA A ROSSI E SGARDIOLO

11/04/2012

www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 11.04.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 11 aprile 2012 DESIGNAZIONI ARBITRALI SERIE A FEMMINILE: LE SEMIFINALI DI ANDATA A ROSSI E SGARDIOLO Roma - Sono Gianluigi Rossi di Piacenza e Giorgio Sgardiolo di Rovigo gli arbitri designati per le gare di andata delle semifinali scudetto del campionato nazionale di Serie A Femminile, in programma domenica prossima, 15 aprile. A Mira (Venezia) si affronteranno le vice campionesse in carica del Sitam Riviera del Brenta ed il XV di Monza (calcio d’inizio ore 15.30). In contemporanea a Padova le padrone di casa del Valsugana riceveranno le scudettate di Treviso. Le partite di domenica costituiscono il primo atto delle semifinali play off che metteranno nuovamente di fronte le quattro formazioni il 22 aprile, questa volta in casa delle migliori classificate della regular season. Di seguito le terne arbitrali designate dalla Commisione Nazionale Arbitri della FIR: SEMIFINALI ANDATA - 15.04.2012 - ORE 15.30 SITAM RIVIERA DEL BRENTA – ASD RUGBY MONZA, arb. Rossi (Piacenza) G.d.l.: Gobbi (Piacenza) e Mezzetti (Noceto, PR) Così negli scontri diretti nella regular season: SITAM RIVIERA DEL BRENTA – ASD RUGBY MONZA, 3 - 11 ASD RUGBY MONZA - SITAM RIVIERA DEL BRENTA, 17 - 14 VALSUGANA PADOVA – BENETTON TREVISO, arb. Sgardiolo (Rovigo) G.d.l.: De Carlini (Lodi) e Ghisimberti (Milano) Così negli scontri diretti nella regular season: BENETTON TREVISO - VALSUGANA PADOVA, 34 – 0 VALSUGANA PADOVA - BENETTON TREVISO, 0 - 55 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
