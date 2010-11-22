Home Fotografi Le settebelle aquilane stravincono a Perugia

Le settebelle aquilane stravincono a Perugia

di Redazione 22/11/2010

La Polsportiva L'Aquila rugby femminile stravince la terza giornata di coppa italia rugby seven femminile memorial Claudia nardi, disputatasi a Perugia . Sotto una pioggia battente la squadra aquilana ha battuto tutte le formazioni del girone, grinta, tenacia e gioco di squadra i tre ingredienti della vittoria. Tante le mete; Luna Nicchi, appena tornata dal ritiro della nazionale, Stefania Mannucci storica capitana delle settebelle aquilane, Claudia Musilli e Alessandra Dell'orso le maggiori realizzatrici. Da lodare tutta la squadra aquilana che nella partita finale disputata con il Perugia , detentrice del trofeo vinto proprio in casa delle aquilane, ha messo in campo coesione e voglia di rivincita , riuscendo a vincere per 20 a 5 e a portare così la coppa a casa . Grande lavoro dei due allenatori Giancarlo Silvestri e Mario Di Giovanni e delle accompagnatrici Chiara e Cristiana ex giocatrici e super sostenitrici. Una vittoria di tutte riuscita grazie al gioco di squadra e alla grande amicizia che lega queste ragazze in campo e fuori. La squadra: STEFANIA MANNUCCI (K), LUNA NICCHI, ALESSANDRA DELL'ORSO, CLAUDIA MUSILLI, PAOLA PASTA (Vk), MAURA DI MARCO, NIUSCIA RIOCCI , AUDE LEMME, LUANA FULGIONE, MARTA SILVESTRI, DELPHINE ROTELLINI. Prossima giornata : Roma 5 dicembre 2010 Buon Rugby femminile a tutti/e ..........[gallery link="file" order="DESC"]

