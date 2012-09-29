Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

LE STATISTICHE DELLE ZEBRE AGGIORNATE DOPO LA GARA DI GLASGOW

Redazione Avatar

di Redazione

29/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Glasgow Warrior's Josh Strauss during the RaboDirect PRO 12 match at Firhill Stadium, Glasgow.STATISTICHE ZEBRE RUGBY AGGIORNATE DOPO LA GARA DI GLASGOW
Gentili colleghi e redazioni, in allegato: * le statistiche delle Zebre Rugby aggiornate a conclusione della quinta giornata della RaboDirect PRO12 2012/2013 giocata ieri sera a Glasgow contro i Warriors * un'immagine della sfida dello Scotstoun Stadium L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. Ricordo altresì a chi volesse accreditarsi per la gara di venerdì prossimo 5 Ottobre 2012 alle 19.05 allo stadio XXV Aprile di Parma per il sesto turno di RaboDirect PRO12 tra Zebre e i campioni in carica degli Ospreys compilare l'apposito form sul nostro sito web ( http://www.zebrerugby.eu/accrediti/ ). Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: @ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

II GIORNATA DI CAMPIONATO - FFOO v PETRARCA PD

Articolo Successivo

RUGBY REGGIO CONTRO I CAVALIERI CERCA IL RISCATTO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019