LE ZEBRE CHE OSPITANO DOMANI GLI SCARLETS A PARMA. LE PAROLE DI CAPITAN BERGAMASCO
di Redazione
21/03/2013
LE ZEBRE CHE OSPITANO DOMANI GLI SCARLETS A PARMA: FORFAIT DI BORTOLAMI MENTRE RIENTRANO NEL XV INIZIALE 4 DEI 7 AZZURRI IMPEGNATI NELL’ULTIMO 6
NAZIONI.
Parma – Lo staff tecnico delle Zebre Rugby ha annunciato la formazione ufficiale che domani affronterà i gallesi Scarlets allo Stadio XXV Aprile di
Parma nel18esimo turno della RaboDirect PRO12. Al termine dell’allenamento di rifinitura di questa mattina sono stati sciolti i dubbi relativi ai 23
convocati per l’importante sfida delle ore 19 arbitrata dall’irlandese Fitzgibbon. I gallesi, che annoverano diversi nazionali appena laureatosi
campioni dell’edizione 2013 del torneo delle 6 Nazioni, arrivano a Parma alla ricerca di punti pesanti per tenere vive le aspettative di playoff
riservate alle prime quattro formazioni classificate al termine dei 22 turni di stagione regolare. Al momento gli Scarlets sono quarti a 50 punti, uno
in più dei cugini Ospreys campioni in carica, ma non vincono in trasferta dal 21 Dicembre a Cardiff. Quattro le sconfitte nelle nove trasferte
stagionali di cui una a Treviso contro l’altra formazione italiana di RaboDirect PRO12. Dopo le due settimane di pausa per gli impegni del 6 Nazioni
tra i convocati rientrano cinque dei 7 azzurri: Bergamasco, Buso, Geldenhuys e Venditti dal primo minuto mentre Orquera è pronto a subentrare a
partita in corso. Rispetto all’ultima sfida a Galway rientrano nei convocati anche i vari Cristiano, Quartaroli, Tebaldi e Van Vuren: tutti in
panchina. Dopo aver giocato quattro partite consecutive da titolare –al rientro dall’infortunio alla spalla- non sarà della partita il capitano
delle Zebre Marco Bortolami, fermato precauzionalmente dopo un risentimento muscolare. Ad uscire per primo dagli spogliatoi del XXV Aprile sarà il
flanker Mauro Bergamasco alla sua terza apparizione da capitano bianconero.
In prima linea partiranno i piloni Aguero -titolare anche all’andata a Novembre al Parc Y Scarlets- e Ryan mentre tallonatore sarà l’aquilano
Festuccia alla sua tredicesima presenza nel campionato celtico. La seconda linea vedrà il rientro di Geldenhuys che farà coppia con Sole, sempre
presente nelle ultime tre sfide dove le Zebre sono andate vicinissime alla vittoria. In terza linea confermato il numero 8 sudafricano Van Schalkwyk,
il più presente in termini di minutaggio coi bianconeri; ai suoi fianchi i flanker saranno Bergamasco ed il mantovano Caffini. In ripresa dal proprio
infortunio per la prossima gara l’altro flanker Ferrarini.
Nei trequarti solo un cambio rispetto alla linea schierata nell’ultima uscita in Irlanda con Garcia che lascia il posto a Venditti a centro a far
coppia con Pratichetti. Assente ancora l’australiano Halangahu, è confermata la mediana con Chillon e Buso. Stesso triangolo allargato che ha
prodotto la splendida meta in velocità contro il Connacht: sulle ali Sarto e Sinoti mentre estremo partirà Benettin.
Ecco la formazione delle Zebre che venerdì sera 22 Marzo 2013 alle 19 ospiterà gli Scarlets allo stadio XXV Aprile di Parma nel 18esimo turno della
Rabodirect PRO12 :
15 Alberto BENETTIN*
14 Leonardo SARTO*
13 Matteo PRATICHETTI
12 Giovanbattista VENDITTI
11 Sinoti SINOTI
10 Paolo BUSO
9 Alberto CHILLON*
8 Andries VAN SCHALKWYK
7 Mauro BERGAMASCO (cap)
6 Emiliano CAFFINI*
5 Josh SOLE
4 Quintin GELDENHUYS
3 David RYAN
2 Carlo FESTUCCIA
1 Matias AGUERO
A disposizione :
16 Andrea MANICI*
17 Andrea DE MARCHI
18 Luciano LEIBSON
19 Michael VAN VUREN
20 Filippo CRISTIANO
21 Tito TEBALDI
22 Luciano ORQUERA
23 Roberto QUARTAROLI*
All. Christian GAJAN
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Non disponibili per infortunio: Marco BORTOLAMI, Nicola CATTINA, Filippo CAZZOLA*, Carlo FAZZARI*, Daniel HALANGAHU, Luca REDOLFINI.
Arbitro : Peter Fitzgibbon (Irish Rugby Football Union) alla sua 45esima direzione nella competizione, seconda con le Zebre dopo la sfida di Heineken
Cup a Parma contro Biarritz dello scorso Gennaio.
Assistenti: Stefano Pennè e Stefano Roscini (entambi Federazione Italiana Rugby)
TMO: Carlo Damasco (Federazione Italiana Rugby)
Citing Commissioner: Alberto Recaldini (Federazione Italiana Rugby)
La partita sarà trasmessa in diretta da Sportitalia 1.
Mauro Bergamasco, capitano delle Zebre domani sera contro gli Scarlets, intervistato al termine della rifinitura dall'emittente emiliana Radio Bruno
:"Le Zebre domani cercheranno sicuramente di mettere in campo la nostra migliore performance. La vittoria è il risultato di tanti sforzi. Non siamo
stati ancora ricompensati, ma siamo una squadra nuova che partiva da zero. Il gruppo è coeso e ha voglia di proporre un gioco efficace con
continuità ed intensità. Gli Scarlets sono tra i più maliziosi del campionato ed hanno una forte componente fisica: sporcano i punti d'incontro e
hanno molta malizia nel gioco aperto con ottime fasi di conquista. Una rosa di livello che messa sotto pressione soffre se non ha possessi puliti del
pallone. Questo il nostro obiettivo, tenere il possesso e non regalare loro palloni per contrattacare negli spazi: difesa concreta e di alto livello
per 80 minuti. Sarà una gara difficile in cui vogliamo riproporre lo spirito delle ultime gare prima della pausa che sono state positive ma
sfortunate nel risultato. Cercheremo di impedire ai gallesi di imporre il loro gioco sul nostro campo grazie anche a noi nazionali che portiamo le
nostre esperienze ed entusiasmo azzurro nel gruppo bianconero".
Al termine della gara il “terzo tempo” sarà aperto anche ai tifosi. Un’occasione unica per tutti gli appassionati per divertirsi insieme agli
atleti di entrambe le squadre, per farsi fotografare con i propri beniamini e per passare una piacevole serata in compagnia. Al termine della partita,
a partire dalle ore 21:00 circa, atleti e staff tecnico di Zebre e degli Scarlets gallesi aspettano i loro supporters per cenare insieme presso il
ristorante dell’ hotel “Villa Ducale” di Via Moletolo 53/A a Parma ( http://www.villaducaleparma.it/ ), a pochi passi dalla Cittadella del
Rugby.
Per chi volesse cenare il buffet prevede un piatto unico con un costo di € 15,00 a testa, bevande escluse. Potrete anche solamente gustare il vostro
drink all’american bar dell’hotel Villa Ducale. La serata sarà accompagnata con intrattenimento musicale.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite telefono o mail ai seguenti recapiti :
* email : [email protected] ( mailto:[email protected] ); tel: 0521272727
Leonardo Mussini
Social Media Manager
Mob. +39.335.34.81.08
email: [email protected]
email: [email protected]
Facebook FIR: www.facebook.com/federugby
Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby
Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby
www.federugby.it
www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Redazione