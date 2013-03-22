LE ZEBRE CREANO MA SPRECANO TROPPO, CON GLI SCARLETS FINISCE 10-24
di Redazione
22/03/2013
Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby - [email protected]
LE ZEBRE CREANO MA SPRECANO TROPPO, CON GLI SCARLETS FINISCE 10-24
Parma, Stadio “XXV Aprile” – venerdì 22 marzo 2013
RaboDirect PRO12, XVIII giornata
Zebre Rugby v Scarlets 10-24
Marcatori: p.t. 12’ m. Van Schalkwyk (5-0); 18’ cp. Williams O. (5-3); 32’ cp. Williams O. (5-6); 42’ m. Williams L. (5-11); s.t. 5’ cp.
Williams O. (5-14); 7’ m. Synman tr. Williams O (5-21); 11’ cp. Williams O. (5-24); 15’ m. Venditti (10-24)
Zebre Rugby: Benettin; Sarto (33’ pt. Quartaroli), Pratichetti M., Venditti, Sinoti; Buso (18’ st. Chiesa), Chillon Alb. (14’ st. Tebaldi); Van
Schalkwyk, Bergamasco Ma. (cap, 29’ pt. Cristiano), Caffini; Sole, Geldenhuys (25’ st. Van Vuren); Ryan (11’ st. Leibson), Festuccia (18’ st.
Manici), Aguero (14’ st. De Marchi An.)
all. Gajan
Scarlets: Owen G.; Williams L., Maule, Warren, Fenby (29’ pt. Williams S.); Williams O. (28’ st. Thomas), Davies A. (25’ st. Williams R.);
McCusker (cap), Edwards (16’-22’ st. Timani), Shingler; Synman, Earle; Manu (22’ st. Adriaanse), Rees (14’ st. Phillips), John (13’ st.
Jones R.)
all. Easterby
arb. Fitzgibbon (Irlanda)
Calciatori: Buso (Zebre) 0/2, Chiesa (Zebre) 0/1, Williams O. (Scarlets) 5/6
Cartellini: 35’ st. giallo Shingler (Scarlets) per un “in avanti” volontario
Rabodirect Man of the match: Venditti (Zebre)
Note: serata umida, campo in buone condizioni, 1100 spettatori. In tribuna il CT Brunel, l’assistente CT Berot, il manager azzurro Troiani.
Parma – Le Zebre si illudono per trenta minuti di poter superare agli Scarlets, quarti in classifica, ma finiscono per doversi arrendere 10-24
davanti al pubblico di casa nella diciottesima giornata del RaboDirect PRO12. Appuntamento con la prima vittoria stagionale ancora rimandato per gli
uomini di Christian Gajan, capaci di esprimere a tratti un rugby bello ed efficace ma ancora non abbastanza continui nel corso degli ottanta minuti.
Buona la partenza della formazione di casa, che al quinto minuto si accende innescata da un lampo di Sinoti, che serve Venditti fermato fallosamente:
dalla touche che segue il fallo contro l’ala bianconera nasce un lungo possesso per Bergamasco e compagni che però faticano ad avanzare palla in
mano, finendo anzi per retrocedere sino alla perdita di possesso. Gli Scarlets appaiono confusi nella prima fase del match e le Zebre si insediano
stabilmente nella loro metà campo ma, dopo i primi dieci minuti e nonostante i tentativi di trovare spazi da parte dei bianconeri, il risultato resta
inchiodato sullo 0-0. E’ però un ottimo inizio quelle delle Zebre che, al dodicesimo, passano finalmente con Van Schalkwyk: dopo un cambio di senso
in attacco, il numero otto sudafricano sfonda al centro, resiste ad un placcaggio e vola in meta in mezzo ai pali. Buso, sorprendentemente, non
trasforma: è il primo segnale di una serata difficile per il numero dieci dei parmigiani, reduce dal 6 Nazioni. Il gioco riprende, gli Scarlets
recuperano palla sul loro calcio di rinvio e organizzano un maul che manda in crisi il pack bianconero, che perde una trentina di metri prima che un
in avanti gallese riconsegni loro la palla. Le Zebre però faticano in mischia nella propria metà campo e al diciottesimo dalla piazzola l’apertura
ospite Williams accorcia, 5-3. Si torna subito nei ventidue gallesi quando è da poco volato via il primo quarto di gara e la squadra parmense
potrebbe sfruttare una mischia conquistata dopo aver fatto girare il pack avversario, ma una nuova palla persa in avanti vanifica gli sforzi. Alla
mezz’ora capitan Mauro Bergamasco, toccato duro in un punto d’incontro pochi minuti prima, deve lasciare il campo: una manciata di secondi e gli
Scarlets passano in vantaggio approfittando di un fallo su punto d’incontro della difesa della franchigia federale mentre anche Sarto, colpito da
Manu in modo forse irregolare, esce lasciando posto a Quartaroli, con Venditti che scivola all’ala. Gli Scarlets non riescono ad esprimersi come
hanno dimostrato di saper fare nell’arco della stagione, ma le Zebre fanno di tutto per complicarsi la vita. Prima falliscono un piazzato con Buso,
decisamente non in serata, poi regalano una mischia a dieci metri dalla propria linea di meta agli avversari nel tentativo di a contrattaccare: dalla
mischia ordinata gli Scarlets attaccano su ambo i fronti sino a trovare al largo l’ala Williams che riesce a toccare in meta in pieno recupero.
Sarà un episodio chiave nell’economia del match.
Si va a riposo sul 5-11 ma in avvio di ripresa, con le Zebre che accusano la meta di fine primo tempo, gli ospiti si portano oltre break con un
piazzato dalla distanza del solito Owen Williams dopo una penalità concessa dalla mischia ordinata bianconera. E’ il momento più duro della gara e
sarà decisivo: al settimo minuto il seconda linea gallese Synman riceve un pallone dentro la propria metà campo – viziato da in avanti non
ravvisato dal guardalinee – e riesce ad involarsi in meta in mezzo ai pali, resistendo ad un paio di placcaggi: Williams trasforma il 5-21 e poco
dopo, sull’ennesima posizione conquistata contro la mischia italiana, il dieci in maglia rossa allunga ancora 5-24. Potrebbe essere il segnale della
resa, invece le le Zebre provano a riaprire la partita. Al quarto d’ora da una touche conquistata appena fuori dai ventidue, Tebaldi - appena
entrato per Chillon - imbecca Caffini che penetra al centro, supera la linea del vantaggio e mette a disposizione, con Tebaldi che cambia rapidamente
fronte e trova Venditti libero al largo. L’ala azzurra tocca in meta, 10-24, ed i bianconeri ritrovano coraggio ritornando ad installarsi con
costanza nella metà campo gallese: al ventitreesimo due penaltouche conquistate sui dieci metri avversari si traducono in una lunga pressione nei
ventidue metri gallesi che, complici un paio di scelte sbagliate e una difesa gallese spesso ai limiti, portano ad un nulla di fatto. I minuti che
seguono vedono la squadra di casa muovere molto palla e provare a costruire gioco, con alterne fortune ma senza mai finalizzare complici anche i
sistematici fuorigioco della difesa gallese, penalizzata solo a cinque minuti dalla fine con un giallo a Shingler. Il risultato però non cambia più
nonostante il forcing finale degli uomini di Gajan, che sprecano clamorosamente un paio di superiorità al largo: venerdì prossimo, sempre sul campo
di casa del “XXV Aprile”, riceveranno gli scozzesi di Edinburgo nella diciannovesima giornata del PRO12. Una delle ultime chance per cancellare,
dalla casella delle vittorie stagionali, uno “zero” che non rende appieno giustizia alla crescita che i bianconeri hanno mostrato nel proprio
gioco.
Le Zebre si ritroveranno lunedì 25 Marzo per la ripresa degli allenamenti divisi tra lo SportCenter e la Cittadella del Rugby di Parma in
preparazione alla prossima sfida ufficiale di venerdì prossimo 29 Marzo quando allo Stadio XXV Aprile di Parma la formazione bianconera ospiterà la
squadra scozzese di Edinburgh. Calcio d'inizio alle ore 19.
[In allegato le statistiche aggiornate alla gara di questa sera tra Zebre e Scarlets]
Redazione