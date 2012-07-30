LE ZEBRE NELLA RETE, ONLINE IL NUOVO SITO UFFICIALE, WWW.ZEBRERUGBY.EU
30/07/2012
LE ZEBRE NELLA RETE, ONLINE IL NUOVO SITO UFFICIALE WWW.ZEBRERUGBY.EU Parma – Nel giorno in cui, con la partenza della squadra per il tour estivo in Francia, inizia a tutti gli effetti la prima stagione delle Zebre, la nuova franchigia italiana impegnata nel Rabodirect PRO12 e nell’Heineken Cup approda ufficialmente in Rete con il lancio del sito ufficiale www.zebrerugby.eu Sviluppato da AreaItalia (www.areaitalia.com) in sinergia con l’area comunicazione della franchigia di Parma, il sito ufficiale rappresenta il punto d’accesso ideale alla nuova squadra italiana impegnata sul palcoscenico continentale. Zebrerugby.eu è la piattaforma attraverso la quale rimanere costantemente aggiornati passo dopo passo sulla vita e sugli impegni delle Zebre, in campo e fuori, conoscere i profili di atleti e staff, controllare le statistiche della squadra e le classifiche delle competizioni che la vedono protagonista, acquistare biglietti ed abbonamenti per gli incontri interni di Rabodirect PRO12 ed Heineken Cup, interagire con le molteplici piattaforme di social networking che – direttamente raggiungibili dal sito ufficiale – garantiscono un’esperienza a 360° del “mondo-Zebre”. “La scelta della data di lancio del sito web ufficiale – ha dichiarato Roberto Manghi, direttore sportivo delle Zebre – non è casuale: oggi , con la partenza per il tour francese, l’avventura delle Zebre prende ufficialmente il via e, attraverso Zebrerugby.eu e grazie alla sua forte interazione con i canali sociali già attivi con profitto da due settimane, gli appassionati ed i fans che si stanno avvicinando alla nostra nuova squadra potranno seguirci costantemente nel corso della nostra prima trasferta. Puntiamo su un sito che fa della semplicità e del dinamismo le sue doti principali e che, nel tempo, vedrà l’implementazione di nuove caratteristiche ancor più accattivanti”. “Lanciamo con grande soddisfazione questo nuovo progetto che vede AreaItalia impegnata ancora una volta nella comunicazione del rugby internazionale. Abbiamo realizzato questo sito in un’ottica user friendly – spiega Michele Rastelli, CEO di AreaItalia - e prestando particolare attenzione all’integrazione con i social-media. Gli utenti potranno trovare opportunità di informazione, ma anche la possibilità di stabilire un flusso di comunicazione e interagire tra loro e con la squadra. Questo è il web 2.0 e così è stato pensato questo sito, fruibile anche attraverso gli apparati mobile. Tanti servizi in continua implementazione, dal ticketing allo shopping, che crediamo potranno attrarre visitatori di tutto il circuito rugbystico e non solo”.
