03/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 03.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 3  maggio 2011 EUROPEI FEMMINILI: LâITALIA "A" CHIUDE IL GIRONE DI QUALIFICAZIONE AFFRONTANDO DOMANI LâOLANDA Roma â Ultimo match di qualificazione europea domani a La Coruna (Spagna) per lâItalia âAâ Femminile di Andrea Di Giandomenico e Daniele Porrino che oggi ha ultimato con lâallenamento pomeridiano la propria preparazione in vista dellâimpegno contro lâOlanda (ore 18.00). Le Azzurre che ieri hanno superato la Russia 34 â 0 sono seconde nel proprio girone con 6 punti dietro lâInghilterra (9 punti) e domani affronteranno lâOlanda, ultima della poule B (1 punti). Le inglesi, invece, chiuderanno la prima fase del torneo affrontando la Russia, terza con 4 punti. Nellâaltro girone la Spagna superando nel secondo turno la Francia 12-11 ha conquistato la vetta della classifica che guida con 9 punti. Domani affronterÃ  la Svezia, terza classificata del girone A (5 punti) mentre le transalpine (6 punti) chiudono contro la Finlandia (0 punti). La giornata di domani determinerÃ  gli accoppiamenti delle finali dal 1Â° al 8Â° posto, gare tutte in programma sabato 7 maggio. Di seguito la formazione annunciata dai tecnici azzurri al termine dellâallenamento di rifinitura. ITALIA 15 Sofia STEFAN (Valsugana Padova) 14 Claudia TEDESCHI (Red&Blu Rugby) 13 Manuela FURLAN (BenettonTreviso) 12 Paola ZANGIROLAMI (Valsugana) - capitano 11 Luna NICCHI (LâAquila Rugby) 10 Michela TONDINELLI (Benetton Treviso) 9 Sara BARATTIN (Rugby Casale) 8 Flavia SEVERIN (Benetton Treviso) 7 Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby) 6 Giovanna BADO (Benetton Treviso) 5 Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta) 4 Elena BORGIOLI (Rugby Monza) 3 Lucia GAI (Mustang R. Pesaro) 2 Silvia PERON (Sitam Riviera del Brenta) 1 Elisa CUCCHIELLA (Red&Blu Roma) A disposizione 16 Melissa BETTONI (Red&Blu Roma) 17 Germana RAPONI (Red&Blu Roma) 18 Maria Beatrice DENZA (Red&Blu Rugby)19 19 Sara PETTINELLI (Cus Roma) 20 Maria Chiara NESPOLI (Sitam Riviera del Brenta) 21 Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere) 22 Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza) 23 Silvia FOLLI (Valsugana Padova) 24 Maria Grazia CIOFFI (Rugby Benevento) 25 Maria MAGATTI (Rugby Monza) 26 Giulia GRASSO (Red&Blu Roma)   Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
