06/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 06.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 6 maggio 2011 EUROPEO FIRA: LâITALIA FEMMINILE TROVA LA FRANCIA NELLA FINALE PER IL 3Â° POSTO Roma - SarÃ  la Francia la prossima avversaria dellâItalia âAâ Femminile nei Campionati Europei FIRA in svolgimento a La Coruna (Spagna). Nella finale per il 3Â° posto le Azzurre che hanno chiuso il girone di qualificazione al secondo posto con 7 punti dietro lâInghilterra (14 pt.), troveranno le transalpine che nellâultimo match di qualificazione del Girone A hanno superato la Finlandia 109 a 3. DirigerÃ  il match lâinglese Claire Hodnett. La squadra azzurra ha ultimato con lâallenamento pomeridiano la preparazione in vista dellâincontro in programma alle 14.45 di domani, sabato 7 maggio, sul campo del locale centro sportivo universitario. Dopo lâanalisi video di questa mattina Andrea Di Giadomenico e Daniele Porrino hanno impartito le ultime le direttive e definito la formazione che partirÃ  titolare alla luce anche degli infortuni accorsi alle terze linee Giovanna Bado (sublussazione spalla destra) e Chiara Nespoli (infrazione tibia destra). Il match che vedrÃ  impegnata lâItalia precederÃ  la finalissima per il Titolo Europeo (ore 17.00): in lizza le campionesse uscenti della Spagna, padrona di casa, e lâInghilterra. Nella finale per il 5Â° posto si affronteranno Svezia e Olanda (Acea da Ma, ore 12.30), per il 7Â° Finlandia e Russia (Acea da Ma, ore 10.30). Di seguito la formazione annunciata dai tecnici azzurri al termine dellâallenamento di rifinitura. ITALIA "A" 15 Manuela FURLAN (BenettonTreviso) 14 Claudia TEDESCHI (Red&Blu Rugby) 13 Maria Grazia CIOFFI (Rugby Benevento) 12 Paola ZANGIROLAMI (Valsugana) - capitano 11 Sofia STEFAN (Valsugana Padova) 10 Michela TONDINELLI (Benetton Treviso) 9 Sara BARATTIN (Rugby Casale) 8 Flavia SEVERIN (Benetton Treviso) 7 Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby) 6 Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere) 5 Sara PETTINELLI (Cus Roma) 4 Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta) 3 Lucia GAI (Mustang R. Pesaro) 2 Silvia PERON (Sitam Riviera del Brenta) 1 Elisa CUCCHIELLA (Red&Blu Rugby) A disposizione 16 Melissa BETTONI (Red&Blu Rugby) 17 Germana RAPONI (Red&Blu Rugby) 18 Maria Beatrice DENZA (Red&Blu Rugby) 19 Elena BORGIOLI (Rugby Monza) 20 Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza) 21 Silvia FOLLI (Valsugana Padova) 22 Luna NICCHI (LâAquila Rugby) 23 Maria MAGATTI (Rugby Monza) 24 Giulia GRASSO (Red&Blu Rugby) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
