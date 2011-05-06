Lâ
di Redazione
06/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 06.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 6 maggio 2011 EUROPEO FIRA: LâITALIA FEMMINILE TROVA LA FRANCIA NELLA FINALE PER IL 3Â° POSTO Roma - SarÃ la Francia la prossima avversaria dellâItalia âAâ Femminile nei Campionati Europei FIRA in svolgimento a La Coruna (Spagna). Nella finale per il 3Â° posto le Azzurre che hanno chiuso il girone di qualificazione al secondo posto con 7 punti dietro lâInghilterra (14 pt.), troveranno le transalpine che nellâultimo match di qualificazione del Girone A hanno superato la Finlandia 109 a 3. DirigerÃ il match lâinglese Claire Hodnett. La squadra azzurra ha ultimato con lâallenamento pomeridiano la preparazione in vista dellâincontro in programma alle 14.45 di domani, sabato 7 maggio, sul campo del locale centro sportivo universitario. Dopo lâanalisi video di questa mattina Andrea Di Giadomenico e Daniele Porrino hanno impartito le ultime le direttive e definito la formazione che partirÃ titolare alla luce anche degli infortuni accorsi alle terze linee Giovanna Bado (sublussazione spalla destra) e Chiara Nespoli (infrazione tibia destra). Il match che vedrÃ impegnata lâItalia precederÃ la finalissima per il Titolo Europeo (ore 17.00): in lizza le campionesse uscenti della Spagna, padrona di casa, e lâInghilterra. Nella finale per il 5Â° posto si affronteranno Svezia e Olanda (Acea da Ma, ore 12.30), per il 7Â° Finlandia e Russia (Acea da Ma, ore 10.30). Di seguito la formazione annunciata dai tecnici azzurri al termine dellâallenamento di rifinitura. ITALIA "A" 15 Manuela FURLAN (BenettonTreviso) 14 Claudia TEDESCHI (Red&Blu Rugby) 13 Maria Grazia CIOFFI (Rugby Benevento) 12 Paola ZANGIROLAMI (Valsugana) - capitano 11 Sofia STEFAN (Valsugana Padova) 10 Michela TONDINELLI (Benetton Treviso) 9 Sara BARATTIN (Rugby Casale) 8 Flavia SEVERIN (Benetton Treviso) 7 Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby) 6 Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere) 5 Sara PETTINELLI (Cus Roma) 4 Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta) 3 Lucia GAI (Mustang R. Pesaro) 2 Silvia PERON (Sitam Riviera del Brenta) 1 Elisa CUCCHIELLA (Red&Blu Rugby) A disposizione 16 Melissa BETTONI (Red&Blu Rugby) 17 Germana RAPONI (Red&Blu Rugby) 18 Maria Beatrice DENZA (Red&Blu Rugby) 19 Elena BORGIOLI (Rugby Monza) 20 Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza) 21 Silvia FOLLI (Valsugana Padova) 22 Luna NICCHI (LâAquila Rugby) 23 Maria MAGATTI (Rugby Monza) 24 Giulia GRASSO (Red&Blu Rugby) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
NAZIONALE IN SUDTIROLO DAL 3 LUGLIO PER PREPARARE I MONDIALI 2011
Articolo Successivo
comunicato petrarca rugby junior
Redazione