L'ERC SOTTOLINEA LA PROPRIA ATTENZIONE ALLE AREE CHIAVE DELL'ARBITRAGGIO

di Redazione 11/11/2011

[gallery] ERC, LE PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO ARBITRALE Inizia questo fine settimana la nuova stagione del rugby europeo per club, con la prima giornata della Heineken Cup e dell’Amlin Challenge Cup. L’ERC, ente organizzatore del torneo, ha chiesto a tutti gli ufficiali di gara dei due tornei di prestare massima attenzione in alcune aree essenziali del gioco. Queste aree chiave sono le stesse di quelle sottolineate dall’IRB durante la RWC, cioè : i placcaggi pericolosi, il breakdown, l’ingaggio della mischia, le ostruzioni, il fuori gioco da ruck o dopo calci. Donal Courtney, Responsabile della Performance degli Ufficiali di Gara dell’ERC, ha insistito su questi punti durante una serie di riunioni con gli allenatori dei 44 club della Heineken Cup e dell’Amlin Challenge Cup. Assistevano anche a queste riunioni i Rugby Development Officers delle sei federazioni coinvolte. “Ci siamo accertati che tutti gli ufficiali di gara e allenatori di club sono al corrente delle cinque aree-chiave che a nostro parere necessitano di attenzione attualmente e ci aspettiamo che tutti gli ufficiali di gara dei due tornei siano coerenti ”, ha dichiarato Courtney. “Ribadisco che commenti o analisi critiche sottoposti dai club riguardanti la performance degli ufficiali di gara sono molto importanti per noi” ha aggiunto Courtney. I Commissari per le Citazioni sono presenti a tutti gli incontri della Heineken Cup e anche agli incontri dell’Amlin Challenge Cup trasmessi in tv durante tutta la stagione del rugby europeo per club. L’ERC ha anche confermato che l’intervallo degli incontri durerà 15 minuti i match di ambo i tornei.

