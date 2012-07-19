Home Senza categoria L'ESPLOSIVITA' E L'ESPERIENZA SI SEVEALI'I A SERVIZIO DELLA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

di Redazione 19/07/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 7 del 19.07.2012 L'ESPLOSIVITA' E L'ESPERIENZA SI SEVEALI'I A SERVIZIO DELLA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA La Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ha individuato in Elvis Seveali'i, samoano nato a Wellington in Nuova Zelanda il 20 giugno 1978, il centro ideale per completare la linea dei trequarti per la prossima stagione agonistica. Il giocatore che è partito 10 anni fa dal suo club di origine, il Johnsonville Rugby Football Club, per iniziare la sua avventura nel rugby professionistico europeo prima nel Bath Rugby e poi con lo Swansea (Ospreys), i Sale Sharks e i London Irish, ha giocato nell'ultima stagione con il Bourgoin-Jallieu Rugby nel campionato PRO D2 francese. Seveali'i è un centro con notevole presenza fisica e buon difensore che sa anche distinguersi in attacco sia per le linee di corsa che per la capacità di mettere in difficoltà le difese avversarie con repentini cambi di direzione. La notevole esperienza acquisita nelle squadre di club e nei tanti incontri internazionali con le Samoa tornerà utile per far crescere il gruppo di giovani talenti che la dirigenza del Rovigo ha messo a disposizione del tecnico Roux. Quello che viene a delinearsi è un gruppo caratterizzato da un mix di talento ed esuberanza giovanile integrato da esperienza ai massimi livelli. Il 1° agosto il giocatore si unirà ai compagni di squadra per iniziare la preparazione al campionato di Eccellenza. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

