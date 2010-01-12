Home Senza categoria L'estremo sudafricano della Femi-Cz Rugby Rovigo, Stefan Basson, ha ripreso ad allenarsi col gruppo

di Redazione 12/01/2010

L’estremo sudafricano della Femi-Cz Rugby Rovigo questa mattina (martedì 12 gennaio) si è allenato regolarmente con il gruppo in preparazione della trasferta a Castres per il match valido per il quinto turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010. Al termine dell’allenamento il giocatore ha avuto un confronto con i vertici societari a cui erano presenti: la presidente Susanna Vecchi, il direttore sportivo Andrea Scanavacca e l’allenatore Umberto Casellato. Lo scopo del faccia a faccia era quello di chiarire quanto avvenuto nei giorni scorsi, con il giocatore non convocato per l’ultimo match di campionato con il Banca Monte Parma per motivi disciplinari. L’incontro si è concluso positivamente, lasciando tutti soddisfatti, compreso il giocatore che si è allenato regolarmente con la squadra anche questo pomeriggio. Per quanto riguarda la società la situazione è chiarita del tutto, e il giocatore, compatibilmente con le scelte del tecnico, sarà a disposizione per la trasferta di Castres programmata tra giovedì e sabato.

