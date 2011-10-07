L'INFORTUNIO DI ZORZI
di Redazione
07/10/2011
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 20 del 7.10.2011 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: L'INFORTUNIO DI ZORZI Mentre in infermeria si riduce l'affollamento, destano preoccupazione le condizioni del ginocchio di Alberto Zorzi. Gli accertamenti eseguiti hanno confermato il sospetto clinico di lesione capsulo legamentosa con interessamento del crociato del ginocchio destro. Nel tardo pomeriggio di oggi lo staff medico societario farà la valutazione complessiva. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Redazione