04/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 04.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 4 maggio 2011 UNDER 20: LIPERINI E DE SANTIS ARBITRI DELLE SEMIFINALI SCUDETTO Roma - Matteo Liperini e Giulio De Santis sono gli arbitri designati dal CNAr per dirigere le gare di semifinale (gara unica) Under 20 in programma domenica 8 maggio. A Roma, sul campo 1 del Centro Sportivo Giulio Onesti allâAcquacetosa, alle 11.30 la squdra padrona di casa, la Mantovani Lazio, capolista del Girone 1, affronterÃ la Benetton Treviso che sabato scorso ha superato nel match di barrage con il Gruppo 2 i Gladiatori Sanniti 104-0. ArbitrerÃ il fischietto di Padova Matteo Liperini, assistito da Fabio Ranalli e Ermanno Palmerio. Un ora piÃ¹ tardi, sul terreno del Nando Capra di Noceto (Parma), scenderanno in campo la formazione locale dei Crociati (seconda classificata del Girone 1) ed il Petrarca Padova che nel barrage di domenica scorsa ha avuto la meglio sul Femi CZ Rovigo (27-22). DirigerÃ il romano Giulio De Santis coadiuvato da Diego Bono ed Andrea Laurenti. SEMIFINALE U20 â 08.05.11 â ore11.30 *Mantovani Lazio Rugby 1927 â Benetton Rugby Treviso, arb. Liperini (Padova) G.d.l. Ranalli (Sulmona) e Palmerio (LâAquila) Quarto Uomo: Ciavarro (Sulmona) SEMIFINALE U20 â 08.05.11 â ore12.30 Crociati Rugby - Petrarca Padova, arb. De Santis (Roma) G.d.l. Bono (Brescia) e Laurenti (Bologna) Quarto Uomo: Pulpo (Brescia) * Gare in attesa di omologazione da parte del G.S.Nazionale TROFEO U18 E U16 MARIO LODIGIANI: DESIGNAZIONI ARBITRALI Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata della fase nazionale dei Campionato Under 18 ed Under 16 in programma domenica 8 maggio Under 18 â Girone 1 â II giornata â 08.05.11 â ore 12.30 Mogliano Rugby â Petrarca Rugby Junior, arb. Bertelli (Brescia) Rugby Viadana â Rugby Calvisano , arb. Sgardiolo (Rovigo) Under 18 â Girone 2 â II giornata â 08.05.11 â ore 12.30 Amatori Parma Rugby â Unione Rugby Capitolina, arb. Roscini (Milano) - ore 11.00 Unione Rugby Sannio â Rugby Reggio, arb. Dellino (Bari) Under 16 â Girone 1 â II giornata â 08.05.11 â ore 12.30 Genova Rugby â Petrarca Rugby Junior, arb. Russo (Milano) â ore 16.00 Rugby Rovigo Junior â Rugby Milano, arb. Muscio (Prato) Under 16 â Girone 2 â XXIII giornata â 08.05.11 â ore 12.30 Rugby Academy â Unione Rugby Capitolina, arb. Spadoni (Padova) *Rugby Roma Olimpic â Rugby Parma 1931 Junior, arb. Di Blasio (Napoli) â ore 11.30 *cambio campo: Stadio Tre Fontane, Via Tre Fontane 5, Roma Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
