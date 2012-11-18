Home Senza categoria L'ITALIA ARRIVA A FIRENZE, DOMANI ALLENAMENTO APERTO AL PADOVANI

di Redazione 18/11/2012

L’ITALIA ARRIVA A FIRENZE, DOMANI ALLENAMENTO APERTO AL PADOVANI SU LA7 OLTRE UN MILIONE DI TELESPETTATORI IERI PER ITALIA v ALL BLACKS Firenze – Trasferimento dalla Capitale a Firenze questo pomeriggio per l’Italrugby: all’indomani del Cariparma Test Match contro i campioni del mondo della Nuova Zelanda disputato all’Olimpico, Parisse e compagni hanno lasciato Roma per trasferirsi in riva all’Arno dove sabato prossimo (ore 15, diretta La7) affronteranno l’Australia – ieri vittoriosa sull’Inghilterra – nella terza ed ultima gara dell’autunno internazionale. Nessuna problematica fisica rilevante è emersa nella rosa dei trenta Azzurri a disposizione del CT Brunel e che, arrivati intorno alle 17 al Centro Tecnico FIGC di Coverciano, inizieranno a lavorare in vista della sfida ai Wallabies, rivincita ideale del Cariparma Test Match giocato sempre al “Franchi” nel novembre 2010 e che segnò l’esordio assoluto con l’Italia di Edoardo Gori. Ad anticipare il test-match di sabato, oggi al “Franchi”, un “rugby-mob” che – nell’intervallo della gara di Serie A di calcio Fiorentiva v Atalanta – ha regalato al pubblico un inattesa fuori-programma: presente anche il seconda linea della Marco Bortolami, fermo ai box per un infortunio alla spalla. Domani l’Italia lavorerà in palestra a Coverciano alla mattina, mentre alle 15.30 allo Stadio “Padovani” è previsto il primo allenamento sul campo, che sarà interamente aperto al pubblico. Aspettando l’ultimo appuntamento con i Cariparma Test Match autunnali, sono stati diffusi i dati d’ascolto di Italia v All Blacks di ieri a Roma: La7 ha ottenuto 1.130.000 contatti mentre Sky Sport 2 ha totalizzato 457.396 spettatori unici ed una media di 249.194 telespettatori.

