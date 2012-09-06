L'ITALIA DEL RUGBY VESTE ADIDAS - 13 SETTEMBRE - ORE 14.45 - ROMA, STADIO OLIMPICO
di Redazione
06/09/2012
L'ITALIA DEL RUGBY VESTE ADIDAS 13 SETTEMBRE 2012 - ORE 14.45 - STADIO OLIMPICO Cari colleghi, di seguito si allega l'invito all'evento "L'Italia del rugby veste adidas", in programma giovedì 13 settembre a partire dalle ore 14.45 presso la tribuna autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Interveranno il Presidente federale Giancarlo Dondi, l'Amministratore Delegato di Adidas Italia Jean-Michel Granier, una rappresentanza di atleti e dello staff della Squadra Nazionale. Nel corso dell'evento verranno presentate le nuove divise da gioco della Nazionale Italiana Rugby. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Articolo Precedente
LE CANDIDATURE
Articolo Successivo
CONSIGLIO FEDERALE A ROMA VENERDI' 14 SETTEMBRE
Redazione